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Банк России выпустил памятные монеты серии "Ювелирное искусство в России"
Банк России выпустил памятные монеты серии "Ювелирное искусство в России" - 02.10.2024, ПРАЙМ
Банк России выпустил памятные монеты серии "Ювелирное искусство в России"
Банк России в среду, 2 октября, выпускает в обращение памятные серебряные монеты "Корчик ювелирной фирмы "Фаберже" серии "Ювелирное искусство в России", сообщил | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T11:22+0300
2024-10-02T11:22+0300
2024-10-02T11:45+0300
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Банк России в среду, 2 октября, выпускает в обращение памятные серебряные монеты "Корчик ювелирной фирмы "Фаберже" серии "Ювелирное искусство в России", сообщил регулятор. "Банк России 2 октября 2024 года выпускает в обращение памятные серебряные монеты "Корчик ювелирной фирмы "Фаберже" серии "Ювелирное искусство в России": номиналом 3 рубля, номиналом 25 рублей, с цветным покрытием номиналом 25 рублей", - говорится в сообщении. "Серебряный корчик (небольшой сосуд для черпания напитков и воды - ред.) входил в коллекцию изделий Фаберже, предназначенных для официальных подарков к 300-летию династии Романовых. Заказ на их изготовление ювелирная фирма получила в 1913 году. Корчик по форме близок к традиционному русскому ковшу и напоминает образ водоплавающей птицы. В оформлении изделия большая роль отведена государственной символике России", - отметил ЦБ. Серебряные монеты номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 грамма, проба сплава - 925) и 25 рублей (масса драгоценного металла в чистоте - 155,5 грамма, проба сплава - 925) имеют форму круга диаметром 39 и 60 миллиметров соответственно. С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант. Тираж монеты номиналом 3 рубля - три тысячи штук, 25 рублей - 500 штук, 25 рублей с цветным покрытием - 500 штук. На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба России, имеются надписи "Российская Федерация", "Банк России", номинал монет "3 рубля", "25 рублей", дата "2024 год", обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте. На оборотной стороне монет номиналом 3 рубля и 25 рублей расположены рельефное изображение изделия фирмы "Фаберже" - серебряного корчика, фон с вензелем Николая II, напоминающий формой яйцо, выполненный в технике лазерного матирования и обрамленный внизу декоративным рельефным орнаментом. Имеются надписи: вверху по окружности "Ювелирное искусство в России", внизу - "Корчик". На оборотной стороне монеты номиналом 25 рублей с цветным покрытием расположены рельефное изображение изделия фирмы "Фаберже" - серебряного корчика, фон с вензелем Николая II, выполнен с эффектом интерференции света и обрамлен овальной рельефной рамкой с декоративным орнаментом, внешняя часть фона, а также изображение изумруда на корчике выполнены с применением цветной эмали. Имеются такие же надписи: вверху по окружности - "Ювелирное искусство в России", внизу - "Корчик".
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ПРАЙМ
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монеты, памятные монеты, серебряные монеты
Банк России, монеты, памятные монеты, серебряные монеты
Банк России выпустил памятные монеты серии "Ювелирное искусство в России"
Банк России выпустил памятные серебряные монеты серии "Ювелирное искусство в России"
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Банк России в среду, 2 октября, выпускает в обращение памятные серебряные монеты "Корчик ювелирной фирмы "Фаберже" серии "Ювелирное искусство в России", сообщил регулятор.
"Банк России 2 октября 2024 года выпускает в обращение памятные серебряные монеты "Корчик ювелирной фирмы "Фаберже" серии "Ювелирное искусство в России": номиналом 3 рубля, номиналом 25 рублей, с цветным покрытием номиналом 25 рублей", - говорится в сообщении.
"Серебряный корчик (небольшой сосуд для черпания напитков и воды - ред.) входил в коллекцию изделий Фаберже, предназначенных для официальных подарков к 300-летию династии Романовых. Заказ на их изготовление ювелирная фирма получила в 1913 году. Корчик по форме близок к традиционному русскому ковшу и напоминает образ водоплавающей птицы. В оформлении изделия большая роль отведена государственной символике России", - отметил ЦБ.
Серебряные монеты номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 грамма, проба сплава - 925) и 25 рублей (масса драгоценного металла в чистоте - 155,5 грамма, проба сплава - 925) имеют форму круга диаметром 39 и 60 миллиметров соответственно. С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант. Тираж монеты номиналом 3 рубля - три тысячи штук, 25 рублей - 500 штук, 25 рублей с цветным покрытием - 500 штук.
Банк России начал выпускать памятные монеты "Ежик в тумане"
На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба России, имеются надписи "Российская Федерация", "Банк России", номинал монет "3 рубля", "25 рублей", дата "2024 год", обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монет номиналом 3 рубля и 25 рублей расположены рельефное изображение изделия фирмы "Фаберже" - серебряного корчика, фон с вензелем Николая II, напоминающий формой яйцо, выполненный в технике лазерного матирования и обрамленный внизу декоративным рельефным орнаментом. Имеются надписи: вверху по окружности "Ювелирное искусство в России", внизу - "Корчик".
На оборотной стороне монеты номиналом 25 рублей с цветным покрытием расположены рельефное изображение изделия фирмы "Фаберже" - серебряного корчика, фон с вензелем Николая II, выполнен с эффектом интерференции света и обрамлен овальной рельефной рамкой с декоративным орнаментом, внешняя часть фона, а также изображение изумруда на корчике выполнены с применением цветной эмали. Имеются такие же надписи: вверху по окружности - "Ювелирное искусство в России", внизу - "Корчик".