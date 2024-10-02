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Объем торгов на Мосбирже в сентябре снизился на четыре процента
Объем торгов на Мосбирже в сентябре снизился на четыре процента - 02.10.2024, ПРАЙМ
Объем торгов на Мосбирже в сентябре снизился на четыре процента
Общий оборот торгов на всех рынках Московской биржи в сентябре снизился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 119,2 триллиона... | 02.10.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Общий оборот торгов на всех рынках Московской биржи в сентябре снизился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 119,2 триллиона рублей, следует из сообщения на сайте торговой площадки. "Общий объем торгов на рынках Московской биржи в сентябре 2024 года составил 119,2 триллиона рублей (124,1 триллиона рублей в сентябре 2023 года)", - сказано в релизе. При этом оборот торгов на рынке акций вырос на 11,1% в годовом выражении - до 3 триллионов рублей, среднедневной объем торгов - на 8,8%, до 140,6 миллиарда. Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями вырос в 1,7 раза и составил 2,2 триллиона рублей. В сентябре на фондовом рынке Московской биржи размещено 87 облигационных займов на общую сумму 2,2 триллиона рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 822,1 миллиарда. Оборот торгов на срочном рынке вырос на 6,7% и составил 9,5 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов вырос на 7,5% - до 453,1 миллиарда. "Объем торгов на денежном рынке составил 87,5 триллиона рублей (76,5 триллиона рублей в сентябре 2023 года)", - также говорится в сообщении. Среднедневной объем операций на денежном рынке Московской биржи вырос на 16,6% - до 4,2 триллиона рублей.
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российский рынок акций, биржевые торги, мосбиржа
Экономика, российский рынок акций, биржевые торги, Мосбиржа
Объем торгов на Мосбирже в сентябре снизился на четыре процента
Объем торгов на Мосбирже в сентябре снизился на 4%, до 119,2 трлн рублей
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Общий оборот торгов на всех рынках Московской биржи в сентябре снизился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 119,2 триллиона рублей, следует из сообщения на сайте торговой площадки.
"Общий объем торгов на рынках Московской биржи в сентябре 2024 года составил 119,2 триллиона рублей (124,1 триллиона рублей в сентябре 2023 года)", - сказано в релизе.
При этом оборот торгов на рынке акций вырос на 11,1% в годовом выражении - до 3 триллионов рублей, среднедневной объем торгов - на 8,8%, до 140,6 миллиарда.
Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями вырос в 1,7 раза и составил 2,2 триллиона рублей. В сентябре на фондовом рынке Московской биржи размещено 87 облигационных займов на общую сумму 2,2 триллиона рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 822,1 миллиарда.
Оборот торгов на срочном рынке вырос на 6,7% и составил 9,5 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов вырос на 7,5% - до 453,1 миллиарда.
"Объем торгов на денежном рынке составил 87,5 триллиона рублей (76,5 триллиона рублей в сентябре 2023 года)", - также говорится в сообщении. Среднедневной объем операций на денежном рынке Московской биржи вырос на 16,6% - до 4,2 триллиона рублей.
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