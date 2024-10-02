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Россия вышла в четверку крупнейших производителей мяса в мире
Россия вышла в четверку крупнейших производителей мяса в мире - 02.10.2024, ПРАЙМ
Россия вышла в четверку крупнейших производителей мяса в мире
Россия вошла в четверку крупнейших мировых производителей мяса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T10:16+0300
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экономика
россия
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Россия вошла в четверку крупнейших мировых производителей мяса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.На встрече с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым Мишустин отметил, что показатели по большинству основных продуктов в сфере отечественного сельского хозяйства в текущем году выполнены."Наша страна сейчас вошла в четверку крупнейших производителей, например, мяса в мире", - подчеркнул премьер-министр.
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россия, мясо
Россия вышла в четверку крупнейших производителей мяса в мире
Мишустин: Россия вышла в четверку крупнейших производителей мяса в мире
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Россия вошла в четверку крупнейших мировых производителей мяса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На встрече с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым Мишустин отметил, что показатели по большинству основных продуктов в сфере отечественного сельского хозяйства в текущем году выполнены.
"Наша страна сейчас вошла в четверку крупнейших производителей, например, мяса в мире", - подчеркнул премьер-министр.