https://1prime.ru/20241002/nokia-851925578.html
В Nokia назвали причину роста числа кибератак в мире
В Nokia назвали причину роста числа кибератак в мире - 02.10.2024, ПРАЙМ
В Nokia назвали причину роста числа кибератак в мире
Число кибератак в мире растет из-за развития искусственного интеллекта и автоматизации, сообщает финская транснациональная компания Nokia в своем ежегодном... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T18:32+0300
2024-10-02T18:32+0300
2024-10-02T18:32+0300
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кибератаки
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Число кибератак в мире растет из-за развития искусственного интеллекта и автоматизации, сообщает финская транснациональная компания Nokia в своем ежегодном отчете по безопасности. "Кибератаки на телекоммуникационную инфраструктуру увеличиваются, поскольку киберпреступники все чаще используют генеративный искусственный интеллект и автоматизацию для увеличения скорости, объема и сложности своих атак", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Nokia. Согласно отчету, число DDoS-атак во многих сетях в мире возросло с одной-двух до 100 в день, больше всего - в Северной Америке. Это обусловлено концентрацией и масштабом телекоммуникационной инфраструктуры в США, уточняет Nokia. Восточная Азия, согласна отчету, также сталкивается со значительными утечками данных из-за непреднамеренного раскрытия информации самими компаниями, а Западная Европа - с кибершпионажем и финансово мотивированными нарушениями. Рост числа DDoS-атак вызван распространением сотен тысяч незащищенных устройств, от "умных" холодильников до "умных" часов, имеющих слабую защиту, что облегчает попадание вредоносного ПО, говорится в материале. Наиболее распространенным вредоносным ПО в телекоммуникационных сетях, как утверждает Nokia, является бот, который "сканирует" уязвимые устройства со слабым шифрованием и паролями.
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nokia, ии, развитие ии, кибератаки
Nokia, ИИ, развитие ИИ, кибератаки
В Nokia назвали причину роста числа кибератак в мире
Nokia: число кибератак в мире растет из-за развития ИИ и автоматизации
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Число кибератак в мире растет из-за развития искусственного интеллекта и автоматизации, сообщает финская транснациональная компания Nokia в своем ежегодном отчете по безопасности.
"Кибератаки на телекоммуникационную инфраструктуру увеличиваются, поскольку киберпреступники все чаще используют генеративный искусственный интеллект и автоматизацию для увеличения скорости, объема и сложности своих атак", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Nokia.
Согласно отчету, число DDoS-атак во многих сетях в мире возросло с одной-двух до 100 в день, больше всего - в Северной Америке. Это обусловлено концентрацией и масштабом телекоммуникационной инфраструктуры в США, уточняет Nokia.
Восточная Азия, согласна отчету, также сталкивается со значительными утечками данных из-за непреднамеренного раскрытия информации самими компаниями, а Западная Европа - с кибершпионажем и финансово мотивированными нарушениями.
Рост числа DDoS-атак вызван распространением сотен тысяч незащищенных устройств, от "умных" холодильников до "умных" часов, имеющих слабую защиту, что облегчает попадание вредоносного ПО, говорится в материале.
Наиболее распространенным вредоносным ПО в телекоммуникационных сетях, как утверждает Nokia, является бот, который "сканирует" уязвимые устройства со слабым шифрованием и паролями.
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