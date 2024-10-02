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"Норникель" получил долю в операторе месторождения углеводородов

"Норникель" получил долю в операторе месторождения углеводородов - 02.10.2024, ПРАЙМ

"Норникель" получил долю в операторе месторождения углеводородов

"Варейнефтегаз", совместное предприятие (СП) "Норникеля" и "Лукойла", получил долю в операторе Ладукетского нефтегазового месторождения в Красноярском крае, на... | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T19:45+0300

2024-10-02T19:45+0300

2024-10-02T19:53+0300

экономика

россия

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таймыр

месторождение

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. "Варейнефтегаз", совместное предприятие (СП) "Норникеля" и "Лукойла", получил долю в операторе Ладукетского нефтегазового месторождения в Красноярском крае, на полуострове Таймыр, следует из данных ЕГРЮЛ. Согласно данным реестра, с 27 сентября текущего года ООО "Варейнефтегаз" числится единственным учредителем ООО "Ладукетское", которое владеет лицензией на одноименное месторождение. "Лукойл - Западная Сибирь", принадлежащая "Лукойлу", передала лицензию на Ладукетский нефтегазовый участок в Красноярском крае своей новой дочерней компании "Ладукетский" в январе прошлого года. Ладукетский соседствует с Паютским участком "Новатэк-Юрхаровнефтегаза", его ресурсы нефти составляют 15 миллионов (D1) и 2,2 миллиона тонн (D2), газа - 66 миллиардов (D1) и 11,8 миллиарда кубометров (D2), конденсата по D1 - 2 миллиона тонн. "Варейнефтегаз" создан с целью разведки, разработки и добычи углеводородного сырья на лицензионных участках, расположенных в Ямало-Ненецком автономном округе и Красноярском крае. Компания была зарегистрирована в конце сентября текущего года в Новом Уренгое. Ее учредителями на паритетной основе стали "Лукойл - Западная Сибирь" и "Заполярьенефтегаз", которым владеет "Норникель". В настоящее время компании принадлежит пять лицензий на пользование участками углеводородного сырья.

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россия, норникель, таймыр, месторождение