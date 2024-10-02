https://1prime.ru/20241002/obschepit-851927114.html

Оборот общепита в России за восемь месяцев вырос почти на девять процентов

Оборот общепита в России за восемь месяцев вырос почти на девять процентов - 02.10.2024, ПРАЙМ

Оборот общепита в России за восемь месяцев вырос почти на девять процентов

Оборот предприятий общепита в РФ за январь-август 2024 года вырос на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - почти до 2,2 триллиона рублей,... | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T19:19+0300

2024-10-02T19:19+0300

2024-10-02T19:19+0300

экономика

россия

росстат

общепит

ресторанный бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/83399/27/833992745_0:132:3072:1860_1920x0_80_0_0_c15945179362cb105cce2670d588d67a.jpg

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Оборот предприятий общепита в РФ за январь-август 2024 года вырос на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - почти до 2,2 триллиона рублей, говорится в сообщении Росстата. "Оборот общественного питания в августе 2024 г. составил 299,3 млрд рублей, или 113,0% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-августе 2024 года - 2 171,9 млрд рублей, или 108,5%", - сообщает ведомство. В Росстате уточнили, что с января по август 2023 года оборот общепита составлял 1,8 триллиона рублей, а за весь 2023 год - почти 2,9 триллиона рублей.

https://1prime.ru/20240620/cheki-849351484.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, росстат, общепит, ресторанный бизнес