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В Минэнерго ОАЭ оценили "благородную миссию" ОПЕК+

В Минэнерго ОАЭ оценили "благородную миссию" ОПЕК+ - 02.10.2024, ПРАЙМ

В Минэнерго ОАЭ оценили "благородную миссию" ОПЕК+

Страны ОПЕК+ выполняют "благородную миссию" по регулированию рынка нефти, хотя на них не приходится большая часть мировой добычи, заявил в среду министр... | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T13:33+0300

2024-10-02T13:33+0300

2024-10-02T13:33+0300

энергетика

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ДУБАЙ, 2 окт - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ выполняют "благородную миссию" по регулированию рынка нефти, хотя на них не приходится большая часть мировой добычи, заявил в среду министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи. "Я хочу, чтобы вы представили бы мир без этой группировки (ОПЕК+ - ред.) - мы бы были в хаосе", - приводит слова министра эмиратское издание The National. Министр энергетики ОАЭ подчеркнул, что в ОПЕК+ входят двадцать очень разных государств, объединенных общей целью, и сохранение единства участников формата является критически важным. В среду состоится очередное заседание Министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), на котором будет обсуждаться ситуация на рынке нефти и параметры соглашения об ограничении добычи. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников осуществляют добровольные сокращения. Ограничения на 1,66 миллиона баррелей в сутки действуют до конца года, а введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - ранее планировалось постепенно отменять с октября, но в начале сентября это решение было сдвинуто на декабрь. С учетом компенсаций перепроизводства рядом стран ОПЕК+ в сентябре имел максимальный уровень добычи в 35,51 миллиона баррелей в сутки.

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