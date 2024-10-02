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СМИ узнали, что OpenAI ожидает удвоения выручки

СМИ узнали, что OpenAI ожидает удвоения выручки - 02.10.2024, ПРАЙМ

СМИ узнали, что OpenAI ожидает удвоения выручки

Разработчик искусственного интеллекта OpenAI собирается в 2026 году получить выручку в 25,6 миллиарда долларов - почти вдвое больше, чем ожидаемые 11,6... | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T16:55+0300

2024-10-02T16:55+0300

2024-10-02T16:55+0300

экономика

openai

выручка

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Разработчик искусственного интеллекта OpenAI собирается в 2026 году получить выручку в 25,6 миллиарда долларов - почти вдвое больше, чем ожидаемые 11,6 миллиарда долларов в 2025 году, сообщает портал Information со ссылкой на источники. "OpenAI прогнозирует, что его выручка вырастет почти втрое в следующем году - до 11,6 миллиарда долларов, а затем удвоится - до 25,6 миллиарда долларов", - сообщает портал со ссылкой на источник, который был ознакомлен с презентацией компании. В сентябре агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций в компанию, в результате которых она будет оценена более чем в 150 миллиардов долларов. Также в сентябре компания объявила, что выпускает новую серию моделей искусственного интеллекта o1 более комплексных логических задач. OpenAI известна своим чат-ботом ChatGPT, набравшим популярность после запуска в конце ноября 2022 года. Он собрал первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.

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openai, выручка