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Оценка OpenAI увеличилась после привлечения нового финансирования - 02.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241002/openai-851929781.html
Оценка OpenAI увеличилась после привлечения нового финансирования
Оценка OpenAI увеличилась после привлечения нового финансирования - 02.10.2024, ПРАЙМ
Оценка OpenAI увеличилась после привлечения нового финансирования
Разработчик искусственного интеллекта OpenAI провел новый раунд финансирования, в результате которого он теперь оценивается в 157 миллиардов долларов, следует... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T21:12+0300
2024-10-02T21:12+0300
экономика
openai
финансирование
chatgpt
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Разработчик искусственного интеллекта OpenAI провел новый раунд финансирования, в результате которого он теперь оценивается в 157 миллиардов долларов, следует из пресс-релиза компании. "Мы привлекли новое финансирование в размере 6,6 миллиарда долларов, после которого оценка (компании - ред.) составила 157 миллиардов долларов... Новое финансирование позволит нам увеличить лидерство в исследованиях области передового ИИ, нарастить численные мощности и продолжить создание инструментов, которые помогут людям решать сложные задачи", - говорится в сообщении. Таким образом, оценка OpenAI увеличилась почти вдвое по сравнению с 86 миллиардами долларов в начале года. В середине сентября агентство Блумберг сообщало, что компания планирует привлечь 5 миллиардов долларов, а ее оценка превысит 150 миллиардов. Отмечалось, что в OpenAI инвестируют такие компании как Microsoft, Apple и Nvidia. OpenAI известна своим чат-ботом ChatGPT, набравшим популярность после запуска в конце ноября 2022 года. Он собрал первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
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openai, финансирование, chatgpt
Экономика, OpenAI, финансирование, ChatGPT
21:12 02.10.2024
 
Оценка OpenAI увеличилась после привлечения нового финансирования

Оценка OpenAI увеличилась до $157 млрд после привлечения нового финансирования

© Фото : Unsplash/ Mojahid MottakinChatGPT
ChatGPT - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
© Фото : Unsplash/ Mojahid Mottakin
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Разработчик искусственного интеллекта OpenAI провел новый раунд финансирования, в результате которого он теперь оценивается в 157 миллиардов долларов, следует из пресс-релиза компании.
"Мы привлекли новое финансирование в размере 6,6 миллиарда долларов, после которого оценка (компании - ред.) составила 157 миллиардов долларов... Новое финансирование позволит нам увеличить лидерство в исследованиях области передового ИИ, нарастить численные мощности и продолжить создание инструментов, которые помогут людям решать сложные задачи", - говорится в сообщении.
Таким образом, оценка OpenAI увеличилась почти вдвое по сравнению с 86 миллиардами долларов в начале года.
В середине сентября агентство Блумберг сообщало, что компания планирует привлечь 5 миллиардов долларов, а ее оценка превысит 150 миллиардов. Отмечалось, что в OpenAI инвестируют такие компании как Microsoft, Apple и Nvidia.
OpenAI известна своим чат-ботом ChatGPT, набравшим популярность после запуска в конце ноября 2022 года. Он собрал первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
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ЭкономикаOpenAIфинансированиеChatGPT
 
 
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