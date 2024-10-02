https://1prime.ru/20241002/otnosheniya-851904552.html
Путин оценил развитие российско-китайских отношений
Путин оценил развитие российско-китайских отношений - 02.10.2024, ПРАЙМ
Путин оценил развитие российско-китайских отношений
Близкие и взаимовыгодные российско-китайские отношения прошли сквозь трудности и вышли на высокий уровень, подчеркнул лидер России Владимир Путин. Его заявление | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T05:29+0300
2024-10-02T05:29+0300
2024-10-02T05:29+0300
политика
владимир путин
россия
китай
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ПЕКИН, 2 окт - ПРАЙМ. Близкие и взаимовыгодные российско-китайские отношения прошли сквозь трудности и вышли на высокий уровень, подчеркнул лидер России Владимир Путин. Его заявление приводит Центральное телевидение КНР."Тесные и взаимовыгодные отношения между Россией и Китаем выдержали испытание временем", - заявил он. Глава Кремля также отметил, что отношения двух стран находятся на самом высоком уровне.
https://1prime.ru/20241001/putin-851897647.html
китай
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владимир путин, россия, китай
Политика, Владимир Путин, РОССИЯ, КИТАЙ
Путин оценил развитие российско-китайских отношений
Путин: отношения РФ и КНР выдержали испытание временем, находятся на самом высоком уровне
ПЕКИН, 2 окт - ПРАЙМ. Близкие и взаимовыгодные российско-китайские отношения прошли сквозь трудности и вышли на высокий уровень, подчеркнул лидер России Владимир Путин. Его заявление приводит Центральное телевидение КНР.
"Тесные и взаимовыгодные отношения между Россией и Китаем выдержали испытание временем", - заявил он. Глава Кремля также отметил, что отношения двух стран находятся на самом высоком уровне.
Путин назвал энергетику одной из ключевых стратегических сфер развития РФ