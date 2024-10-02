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Стройотрасль РФ заработает по новой системе ценообразования с 2025 года

Стройотрасль РФ заработает по новой системе ценообразования с 2025 года - 02.10.2024, ПРАЙМ

Стройотрасль РФ заработает по новой системе ценообразования с 2025 года

Переход на формульную цену контракта в строительной отрасли может произойти в 2025 году, рассказал замминистра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко в рамках... | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T11:50+0300

2024-10-02T11:50+0300

2024-10-02T11:50+0300

строительная отрасль

ценообразование

россия

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Переход на формульную цену контракта в строительной отрасли может произойти в 2025 году, рассказал замминистра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко в рамках XI Международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild. По его словам, Главгосэкспертиза совместно с Минстроем РФ разработала четыре агрегированных индекса, используемых для расчета формульной цены контракта в зависимости от его срока. "В следующем году уже можно будет говорить о внесении изменений в законодательство в части перехода на формульную цену с ежегодным пересчетом контракта в случае отклонения примененного индекса дефлятора как в плюс, так и в минус", - сказал он. Музыченко также сообщил, что дорожная карта ценообразования может быть согласована и внесена на обсуждение правительства уже в октябре этого года. В нее входят как внедрение формульной цены контракта, так и инструменты наполнения ФГИС ЦС, цифровизация в ценообразовании и техническом регулировании, инструменты решения кадрового вопроса. Замминистра уточнил, что Минэкономразвития сможет использовать агрегированные индексы при расчетах прогнозов более точной инфляции на 2026, 2027 и 2028 годы. Ранее Минстроем РФ была начата работа по пересмотру ценообразования в строительной отрасли страны. Так, планировалось уйти от заключения контрактов в твердой цене на весь срок строительства, зафиксировав в них обязательный ежегодный пересчет цен с использованием актуальных индексов-дефляторов для гибкого реагирования на изменение стоимости строительных ресурсов. "Скорее всего, будет очень много вопросов и дискуссий. Мы там в определенной степени затрагиваем глобальные интересы многих участников и игроков. Надо будет встречаться, обсуждать. Скорее всего, будет много разногласий. В любом случае задача в этом году эту карту уже добить, на уровне правительства утвердить и, соответственно, по ней начинать жить со следующего года", - считает Музыченко.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

строительная отрасль, ценообразование, россия