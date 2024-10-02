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Стройотрасль РФ заработает по новой системе ценообразования с 2025 года - 02.10.2024, ПРАЙМ
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Стройотрасль РФ заработает по новой системе ценообразования с 2025 года
Стройотрасль РФ заработает по новой системе ценообразования с 2025 года - 02.10.2024, ПРАЙМ
Стройотрасль РФ заработает по новой системе ценообразования с 2025 года
Переход на формульную цену контракта в строительной отрасли может произойти в 2025 году, рассказал замминистра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко в рамках... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T11:50+0300
2024-10-02T11:50+0300
строительная отрасль
ценообразование
россия
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Переход на формульную цену контракта в строительной отрасли может произойти в 2025 году, рассказал замминистра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко в рамках XI Международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild. По его словам, Главгосэкспертиза совместно с Минстроем РФ разработала четыре агрегированных индекса, используемых для расчета формульной цены контракта в зависимости от его срока. "В следующем году уже можно будет говорить о внесении изменений в законодательство в части перехода на формульную цену с ежегодным пересчетом контракта в случае отклонения примененного индекса дефлятора как в плюс, так и в минус", - сказал он. Музыченко также сообщил, что дорожная карта ценообразования может быть согласована и внесена на обсуждение правительства уже в октябре этого года. В нее входят как внедрение формульной цены контракта, так и инструменты наполнения ФГИС ЦС, цифровизация в ценообразовании и техническом регулировании, инструменты решения кадрового вопроса. Замминистра уточнил, что Минэкономразвития сможет использовать агрегированные индексы при расчетах прогнозов более точной инфляции на 2026, 2027 и 2028 годы. Ранее Минстроем РФ была начата работа по пересмотру ценообразования в строительной отрасли страны. Так, планировалось уйти от заключения контрактов в твердой цене на весь срок строительства, зафиксировав в них обязательный ежегодный пересчет цен с использованием актуальных индексов-дефляторов для гибкого реагирования на изменение стоимости строительных ресурсов. "Скорее всего, будет очень много вопросов и дискуссий. Мы там в определенной степени затрагиваем глобальные интересы многих участников и игроков. Надо будет встречаться, обсуждать. Скорее всего, будет много разногласий. В любом случае задача в этом году эту карту уже добить, на уровне правительства утвердить и, соответственно, по ней начинать жить со следующего года", - считает Музыченко.
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строительная отрасль, ценообразование, россия
строительная отрасль, ценообразование, РОССИЯ
11:50 02.10.2024
 
Стройотрасль РФ заработает по новой системе ценообразования с 2025 года

Музыченко: в строительной отрасли планируется переход на формульную цену контракта

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСтроительство жилого дома в Москве
Строительство жилого дома в Москве - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Переход на формульную цену контракта в строительной отрасли может произойти в 2025 году, рассказал замминистра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко в рамках XI Международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild.
По его словам, Главгосэкспертиза совместно с Минстроем РФ разработала четыре агрегированных индекса, используемых для расчета формульной цены контракта в зависимости от его срока.
"В следующем году уже можно будет говорить о внесении изменений в законодательство в части перехода на формульную цену с ежегодным пересчетом контракта в случае отклонения примененного индекса дефлятора как в плюс, так и в минус", - сказал он.
Музыченко также сообщил, что дорожная карта ценообразования может быть согласована и внесена на обсуждение правительства уже в октябре этого года. В нее входят как внедрение формульной цены контракта, так и инструменты наполнения ФГИС ЦС, цифровизация в ценообразовании и техническом регулировании, инструменты решения кадрового вопроса.
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Замминистра уточнил, что Минэкономразвития сможет использовать агрегированные индексы при расчетах прогнозов более точной инфляции на 2026, 2027 и 2028 годы.
Ранее Минстроем РФ была начата работа по пересмотру ценообразования в строительной отрасли страны. Так, планировалось уйти от заключения контрактов в твердой цене на весь срок строительства, зафиксировав в них обязательный ежегодный пересчет цен с использованием актуальных индексов-дефляторов для гибкого реагирования на изменение стоимости строительных ресурсов.
"Скорее всего, будет очень много вопросов и дискуссий. Мы там в определенной степени затрагиваем глобальные интересы многих участников и игроков. Надо будет встречаться, обсуждать. Скорее всего, будет много разногласий. В любом случае задача в этом году эту карту уже добить, на уровне правительства утвердить и, соответственно, по ней начинать жить со следующего года", - считает Музыченко.
 
строительная отрасльценообразованиеРОССИЯ
 
 
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