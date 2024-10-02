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Росстат зафиксировал снижение цен на плодоовощную продукцию в РФ

Росстат зафиксировал снижение цен на плодоовощную продукцию в РФ - 02.10.2024, ПРАЙМ

Росстат зафиксировал снижение цен на плодоовощную продукцию в РФ

Цены на плодоовощную продукцию в РФ в целом снижаются, в том числе капуста на неделе с 24 по 30 сентября подешевела на 3,7%, картофель - на 2,1%, а огурцы... | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T19:17+0300

2024-10-02T19:17+0300

2024-10-02T19:17+0300

экономика

россия

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цены на продукты в россии

плодоовощная продукция

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Цены на плодоовощную продукцию в РФ в целом снижаются, в том числе капуста на неделе с 24 по 30 сентября подешевела на 3,7%, картофель - на 2,1%, а огурцы подорожали, следует из материалов Росстата. По данным ведомства, с 24 по 30 сентября цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,7%. Помимо капусты и картофеля, подешевели морковь (на 2,4%), столовая свекла (на 2%), репчатый лук (на 1,7%), яблоки (на 1,1%) и помидоры (на 0,1%). При этом цены на огурцы выросли на 2,3%, на бананы - на 0,5%. Также снизились цены на сахар-песок (-0,7%), консервы фруктово-ягодные (-0,5%) и овощные (-0,4%) для детского питания, мясо кур и вермишель (-0,3%), смеси сухие молочные для детского питания (-0,2%), маргарин и чай черный (-0,1%). "За период с 24 по 30 сентября 2024 года цены изменились: на масло сливочное +1%, сметану +0,8%, молоко пастеризованное +0,7% и стерилизованное +0,6%, пшено +0,5%, колбасы полукопченые и варено-копченые +0,4%, говядину, свинину, масло подсолнечное, сыры твердые, полутвердые и мягкие, творог и хлеб +0,3%, баранину, рыбу мороженую и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,2%", - отмечается в материалах Росстата. Кроме того, на 0,1% увеличились цены на колбасы вареные, сосиски, сардельки, яйца куриные, муку пшеничную, рис, печенье и соль поваренную.

https://1prime.ru/20241002/selkhozproduktsiya-851926856.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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