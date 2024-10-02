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ЦБ разъяснил, как исчисляется период охлаждения по банковским переводам

ЦБ разъяснил, как исчисляется период охлаждения по банковским переводам - 02.10.2024, ПРАЙМ

ЦБ разъяснил, как исчисляется период охлаждения по банковским переводам

Двухдневный период охлаждения по банковским переводам начинает исчисляться со дня попытки совершения клиентом повторной операции и не зависит от рабочих или... | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T16:25+0300

2024-10-02T16:25+0300

2024-10-02T16:25+0300

банк россии

банковские переводы

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Двухдневный период охлаждения по банковским переводам начинает исчисляться со дня попытки совершения клиентом повторной операции и не зависит от рабочих или выходных дней, сообщил Банк России. Банки РФ с 25 июля должны проверять все денежные переводы физлиц и приостанавливать подозрительные переводы на два дня, а также возмещать клиенту в течение 30 календарных дней сумму, переведенную без его согласия на счета злоумышленников, находящиеся в базе ЦБ РФ. "Если человек пытается совершить повторную операцию, несмотря на первый отказ банка, а информация о получателе денег содержится в базе данных регулятора, то банк не проводит такую операцию. Кредитная организация уведомляет клиента, почему это произошло и через какое время операция может быть проведена. Со дня попытки совершения клиентом повторной операции начинает исчисляться двухдневный период охлаждения", - говорится в опубликованном на сайте ЦБ ответе на вопрос, как рассчитывается двухдневный период охлаждения по банковским переводам. "Определение сроков периода охлаждения не зависит от рабочих или выходных дней", - уточняет регулятор. ЦБ разъясняет, что перед проведением перевода банк обязан проверить его на наличие признаков мошеннической операции. При выявлении хотя бы одного из признаков он приостанавливает операцию или отказывает в ее совершении, известив об этом клиента. Такой порядок действует для переводов с помощью карт, электронных средств, системы быстрых платежей (СБП). При этом регулятор приводит пример периода охлаждения для операции с помощью карты или СБП. Так, если человек совершает перевод на сумму 10 тысяч рублей 28 октября в 18.00, и банк выявляет, что сведения о получателе денег находятся в базе данных ЦБ, он отказывает клиенту в переводе. В 20.00 того же дня клиент пытается совершить повторный перевод, банк вновь его отклоняет. "В этом случае период охлаждения начинается в 20.00 28 октября, а заканчивается в 23.59 29 октября. Если же попытка совершить повторную операцию произошла в 01.00 29 октября, то период охлаждения завершится в 23.59 30 октября", - пишет ЦБ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банковские переводы