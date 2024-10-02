Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ситуация на Ближнем Востоке идет по тревожному сценарию, заявил Песков - 02.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241002/peskov-851914141.html
Ситуация на Ближнем Востоке идет по тревожному сценарию, заявил Песков
Ситуация на Ближнем Востоке идет по тревожному сценарию, заявил Песков - 02.10.2024, ПРАЙМ
Ситуация на Ближнем Востоке идет по тревожному сценарию, заявил Песков
Ситуация на Ближнем Востоке развивается по самому тревожному сценарию, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T12:35+0300
2024-10-02T12:35+0300
политика
россия
кремль
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/09/849938555_0:0:2805:1578_1920x0_80_0_0_72237b8f4ee7c425988afeff834ca669.jpg
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Ситуация на Ближнем Востоке развивается по самому тревожному сценарию, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Эта ситуация (на Ближнем Востоке) развивается по наиболее тревожному сценарию", - отметил он в беседе с журналистами.Песков отметил, что российская сторона призывает всех участников конфликта к сдержанности и осуждает любые действия, которые приводят к гибели мирных жителей. Пресс-секретарь главы государства также добавил, что у России есть контакты со всеми сторонами и эти контакты продолжаются.Ранее стало известно, что Иран выпустил по Израилю около 400 ракет. Пресс-служба израильской армии сообщила, что многие ракеты были перехвачены. В социальных сетях распространяются кадры, на которых запечатлены падения ракет в разных районах страны.
https://1prime.ru/20240930/peskov-851863609.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/09/849938555_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f42a8368e00c719fad10b20df2e8e0c7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, кремль, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, Кремль, Дмитрий Песков
12:35 02.10.2024
 
Ситуация на Ближнем Востоке идет по тревожному сценарию, заявил Песков

Песков: ситуация на Ближнем Востоке развивается по наиболее тревожному сценарию

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Ситуация на Ближнем Востоке развивается по самому тревожному сценарию, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Эта ситуация (на Ближнем Востоке) развивается по наиболее тревожному сценарию", - отметил он в беседе с журналистами.
Песков отметил, что российская сторона призывает всех участников конфликта к сдержанности и осуждает любые действия, которые приводят к гибели мирных жителей. Пресс-секретарь главы государства также добавил, что у России есть контакты со всеми сторонами и эти контакты продолжаются.
Ранее стало известно, что Иран выпустил по Израилю около 400 ракет. Пресс-служба израильской армии сообщила, что многие ракеты были перехвачены. В социальных сетях распространяются кадры, на которых запечатлены падения ракет в разных районах страны.
Заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта
Россия осуждает убийство лидера движения "Хезболла", заявил Песков
30 сентября, 12:51
 
ПолитикаРОССИЯКремльДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала