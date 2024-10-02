https://1prime.ru/20241002/peskov-851914141.html
Ситуация на Ближнем Востоке идет по тревожному сценарию, заявил Песков
Ситуация на Ближнем Востоке идет по тревожному сценарию, заявил Песков - 02.10.2024, ПРАЙМ
Ситуация на Ближнем Востоке идет по тревожному сценарию, заявил Песков
Ситуация на Ближнем Востоке развивается по самому тревожному сценарию, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T12:35+0300
2024-10-02T12:35+0300
2024-10-02T12:35+0300
политика
россия
кремль
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/09/849938555_0:0:2805:1578_1920x0_80_0_0_72237b8f4ee7c425988afeff834ca669.jpg
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Ситуация на Ближнем Востоке развивается по самому тревожному сценарию, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Эта ситуация (на Ближнем Востоке) развивается по наиболее тревожному сценарию", - отметил он в беседе с журналистами.Песков отметил, что российская сторона призывает всех участников конфликта к сдержанности и осуждает любые действия, которые приводят к гибели мирных жителей. Пресс-секретарь главы государства также добавил, что у России есть контакты со всеми сторонами и эти контакты продолжаются.Ранее стало известно, что Иран выпустил по Израилю около 400 ракет. Пресс-служба израильской армии сообщила, что многие ракеты были перехвачены. В социальных сетях распространяются кадры, на которых запечатлены падения ракет в разных районах страны.
https://1prime.ru/20240930/peskov-851863609.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/09/849938555_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f42a8368e00c719fad10b20df2e8e0c7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кремль, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, Кремль, Дмитрий Песков
Ситуация на Ближнем Востоке идет по тревожному сценарию, заявил Песков
Песков: ситуация на Ближнем Востоке развивается по наиболее тревожному сценарию
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Ситуация на Ближнем Востоке развивается по самому тревожному сценарию, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Эта ситуация (на Ближнем Востоке) развивается по наиболее тревожному сценарию", - отметил он в беседе с журналистами.
Песков отметил, что российская сторона призывает всех участников конфликта к сдержанности и осуждает любые действия, которые приводят к гибели мирных жителей. Пресс-секретарь главы государства также добавил, что у России есть контакты со всеми сторонами и эти контакты продолжаются.
Ранее стало известно, что Иран выпустил по Израилю около 400 ракет. Пресс-служба израильской армии сообщила, что многие ракеты были перехвачены. В социальных сетях распространяются кадры, на которых запечатлены падения ракет в разных районах страны.
Россия осуждает убийство лидера движения "Хезболла", заявил Песков