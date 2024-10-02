https://1prime.ru/20241002/peskov-851914141.html

Ситуация на Ближнем Востоке идет по тревожному сценарию, заявил Песков

Ситуация на Ближнем Востоке идет по тревожному сценарию, заявил Песков - 02.10.2024, ПРАЙМ

Ситуация на Ближнем Востоке идет по тревожному сценарию, заявил Песков

Ситуация на Ближнем Востоке развивается по самому тревожному сценарию, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T12:35+0300

2024-10-02T12:35+0300

2024-10-02T12:35+0300

политика

россия

кремль

дмитрий песков

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Ситуация на Ближнем Востоке развивается по самому тревожному сценарию, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Эта ситуация (на Ближнем Востоке) развивается по наиболее тревожному сценарию", - отметил он в беседе с журналистами.Песков отметил, что российская сторона призывает всех участников конфликта к сдержанности и осуждает любые действия, которые приводят к гибели мирных жителей. Пресс-секретарь главы государства также добавил, что у России есть контакты со всеми сторонами и эти контакты продолжаются.Ранее стало известно, что Иран выпустил по Израилю около 400 ракет. Пресс-служба израильской армии сообщила, что многие ракеты были перехвачены. В социальных сетях распространяются кадры, на которых запечатлены падения ракет в разных районах страны.

https://1prime.ru/20240930/peskov-851863609.html

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россия, кремль, дмитрий песков