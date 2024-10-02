https://1prime.ru/20241002/poezd-851920932.html

РЖД запустят поезд из Москвы в гости к Деду Морозу и Снегурочке

РЖД запустят поезд из Москвы в гости к Деду Морозу и Снегурочке - 02.10.2024, ПРАЙМ

РЖД запустят поезд из Москвы в гости к Деду Морозу и Снегурочке

РЖД в конце ноября 2024 года возобновляют курсирование туристического поезда из Москвы в Великий Устюг и Кострому в гости к Деду Морозу и Снегурочке, следует из | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T16:45+0300

2024-10-02T16:45+0300

2024-10-02T16:45+0300

россия

ржд

дед мороз

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. РЖД в конце ноября 2024 года возобновляют курсирование туристического поезда из Москвы в Великий Устюг и Кострому в гости к Деду Морозу и Снегурочке, следует из сообщения компании. "Туристический поезд "Зимняя сказка" возобновляет курсирование и обещает создать для путешественников по-настоящему волшебную атмосферу приближающихся новогодних праздников. В гости к Деду Морозу и Снегурочке по маршруту Москва – Великий Устюг – Кострома – Москва можно будет отправиться 22 и 29 ноября, а также 6 декабря", - говорится в сообщении РЖД в среду. Путешественники смогут увидеть: Вотчину Деда Мороза в Великом Устюге, где можно пройти по "Тропе сказок", рассказать о своих желаниях Дедушке и поучаствовать в развлекательной интерактивной программе, волшебный Терем Снегурочки в Костроме, исторический центр города и старинные Торговые ряды, "колыбель династии Романовых" – Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь, который царская семья почитала как фамильную святыню. В состав туристического поезда включены современные спальные вагоны, специальный вагон-душевая, вагон-ресторан с традиционными блюдами Русского Севера, вагон-бар и даже уникальный вагон-спа с инфракрасной сауной.

https://1prime.ru/20241001/bam-851887365.html

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россия, ржд, дед мороз