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Росстат сообщил о подорожании полетов в эконом-классе по РФ - 02.10.2024, ПРАЙМ
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Росстат сообщил о подорожании полетов в эконом-классе по РФ
Росстат сообщил о подорожании полетов в эконом-классе по РФ - 02.10.2024, ПРАЙМ
Росстат сообщил о подорожании полетов в эконом-классе по РФ
Стоимость полета в эконом-классе по России за неделю с 24 по 30 сентября выросла в среднем на 6,5%, а с начала года - на 18,4%, сообщает Росстат. | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T19:13+0300
2024-10-02T19:13+0300
экономика
россия
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авиаперевозки
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Стоимость полета в эконом-классе по России за неделю с 24 по 30 сентября выросла в среднем на 6,5%, а с начала года - на 18,4%, сообщает Росстат. "Стоимость авиаперелета экономическим классом (с 24 по 30 сентября - ред.) изменилась на +6,5%", - сообщает ведомство. За отчетный период средняя стоимость проживания в гостиницах с четырьмя-пятью, а также одной звездами и мотелях подешевела на 0,6%, отелях с тремя звездами - на 0,5%, гостиницах с двумя звездами - на 0,3%, домах отдыха, пансионатах и хостелах - на 0,2%. С начала года стоимость проживания в хостеле выросла почти на 9%, в гостиницах с одной звездой и мотелях - на 11,5%, с двумя звездами - на 13,4%, с тремя звездами - на 13,9%, в санаториях - на 17,3%, а в домах отдыха и пансионатах - на 19,1%. Больше всего с начала года подорожало размещение в отелях с четырьмя-пятью звездами - на 20,2%.
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россия, росстат, авиаперевозки, авиабилеты
Экономика, РОССИЯ, Росстат, авиаперевозки, авиабилеты
19:13 02.10.2024
 
Росстат сообщил о подорожании полетов в эконом-классе по РФ

Росстат: полет в эконом-классе по РФ за неделю подорожал в среднем на 7%

© Фото : Unsplash/Marta WeronikaСамолет в небе
Самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
© Фото : Unsplash/Marta Weronika
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Стоимость полета в эконом-классе по России за неделю с 24 по 30 сентября выросла в среднем на 6,5%, а с начала года - на 18,4%, сообщает Росстат.
"Стоимость авиаперелета экономическим классом (с 24 по 30 сентября - ред.) изменилась на +6,5%", - сообщает ведомство.
За отчетный период средняя стоимость проживания в гостиницах с четырьмя-пятью, а также одной звездами и мотелях подешевела на 0,6%, отелях с тремя звездами - на 0,5%, гостиницах с двумя звездами - на 0,3%, домах отдыха, пансионатах и хостелах - на 0,2%.
С начала года стоимость проживания в хостеле выросла почти на 9%, в гостиницах с одной звездой и мотелях - на 11,5%, с двумя звездами - на 13,4%, с тремя звездами - на 13,9%, в санаториях - на 17,3%, а в домах отдыха и пансионатах - на 19,1%.
Больше всего с начала года подорожало размещение в отелях с четырьмя-пятью звездами - на 20,2%.
Авиакомпания Red Wings - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
Red Wings с четверга возобновит рейсы из Москвы и Сочи в Тель-Авив
17:59
 
ЭкономикаРОССИЯРосстатавиаперевозкиавиабилеты
 
 
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