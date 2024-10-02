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Росстат сообщил о подорожании полетов в эконом-классе по РФ

Росстат сообщил о подорожании полетов в эконом-классе по РФ - 02.10.2024, ПРАЙМ

Росстат сообщил о подорожании полетов в эконом-классе по РФ

Стоимость полета в эконом-классе по России за неделю с 24 по 30 сентября выросла в среднем на 6,5%, а с начала года - на 18,4%, сообщает Росстат. | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T19:13+0300

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Стоимость полета в эконом-классе по России за неделю с 24 по 30 сентября выросла в среднем на 6,5%, а с начала года - на 18,4%, сообщает Росстат. "Стоимость авиаперелета экономическим классом (с 24 по 30 сентября - ред.) изменилась на +6,5%", - сообщает ведомство. За отчетный период средняя стоимость проживания в гостиницах с четырьмя-пятью, а также одной звездами и мотелях подешевела на 0,6%, отелях с тремя звездами - на 0,5%, гостиницах с двумя звездами - на 0,3%, домах отдыха, пансионатах и хостелах - на 0,2%. С начала года стоимость проживания в хостеле выросла почти на 9%, в гостиницах с одной звездой и мотелях - на 11,5%, с двумя звездами - на 13,4%, с тремя звездами - на 13,9%, в санаториях - на 17,3%, а в домах отдыха и пансионатах - на 19,1%. Больше всего с начала года подорожало размещение в отелях с четырьмя-пятью звездами - на 20,2%.

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россия, росстат, авиаперевозки, авиабилеты