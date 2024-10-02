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"Нет желающих". В Польше не смогли организовать "украинский легион"
"Нет желающих". В Польше не смогли организовать "украинский легион" - 02.10.2024, ПРАЙМ
"Нет желающих". В Польше не смогли организовать "украинский легион"
Польша не смогла организовать украинский легион из-за отсутствия желающих служить в нем, заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш. | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T11:39+0300
2024-10-02T11:39+0300
2024-10-02T11:39+0300
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Польша не смогла организовать украинский легион из-за отсутствия желающих служить в нем, заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш."Нет желающих. Мы к этому подготовились. Это было в рамках соглашения, подписанного между Польшей и Украиной, но мы не отвечаем за вербовку", - отметил он.Он отметил, что вначале оценки количества желающих были высокими, и предполагалось формирование бригады из нескольких тысяч человек. Однако набор не состоялся.В июле Польша и Украина подписали соглашение о долгосрочном военном сотрудничестве, в рамках которого было предусмотрено создание "украинского легиона". Это подразделение должно было быть сформировано на польской территории, а украинцы, желающие вступить в легион, могли бы получить оснащение за счет Польши.
https://1prime.ru/20240912/polsha-851515182.html
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польша, украина, войска
Политика, ПОЛЬША, УКРАИНА, войска
"Нет желающих". В Польше не смогли организовать "украинский легион"
Wirtualna Polska: Польша не смогла сформировать "украинский легион"
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ.
Польша не смогла организовать украинский легион из-за отсутствия желающих служить в нем, заявил
министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.
"Нет желающих. Мы к этому подготовились. Это было в рамках соглашения, подписанного между Польшей и Украиной, но мы не отвечаем за вербовку", - отметил он.
Он отметил, что вначале оценки количества желающих были высокими, и предполагалось формирование бригады из нескольких тысяч человек. Однако набор не состоялся.
В июле Польша и Украина подписали соглашение о долгосрочном военном сотрудничестве, в рамках которого было предусмотрено создание "украинского легиона". Это подразделение должно было быть сформировано на польской территории, а украинцы, желающие вступить в легион, могли бы получить оснащение за счет Польши.
Польша сейчас не хочет защищать Украину, рассказал Сикорский