https://1prime.ru/20241002/polsha-851911399.html

"Нет желающих". В Польше не смогли организовать "украинский легион"

"Нет желающих". В Польше не смогли организовать "украинский легион" - 02.10.2024, ПРАЙМ

"Нет желающих". В Польше не смогли организовать "украинский легион"

Польша не смогла организовать украинский легион из-за отсутствия желающих служить в нем, заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш. | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T11:39+0300

2024-10-02T11:39+0300

2024-10-02T11:39+0300

политика

польша

украина

войска

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Польша не смогла организовать украинский легион из-за отсутствия желающих служить в нем, заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш."Нет желающих. Мы к этому подготовились. Это было в рамках соглашения, подписанного между Польшей и Украиной, но мы не отвечаем за вербовку", - отметил он.Он отметил, что вначале оценки количества желающих были высокими, и предполагалось формирование бригады из нескольких тысяч человек. Однако набор не состоялся.В июле Польша и Украина подписали соглашение о долгосрочном военном сотрудничестве, в рамках которого было предусмотрено создание "украинского легиона". Это подразделение должно было быть сформировано на польской территории, а украинцы, желающие вступить в легион, могли бы получить оснащение за счет Польши.

https://1prime.ru/20240912/polsha-851515182.html

польша

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польша, украина, войска