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Эксперт оценил ожидаемый доход России от поставок газа по "Силе Сибири"

Эксперт оценил ожидаемый доход России от поставок газа по "Силе Сибири" - 02.10.2024, ПРАЙМ

Эксперт оценил ожидаемый доход России от поставок газа по "Силе Сибири"

Россия с выходом магистрального газопровода "Сила Сибири" на максимальный контрактный уровень будет получать от поставок газа в Китай с 2025 года порядка 8-10... | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T12:26+0300

2024-10-02T12:26+0300

2024-10-02T12:26+0300

энергетика

россия

сила сибири

газ

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 окт - ПРАЙМ. Россия с выходом магистрального газопровода "Сила Сибири" на максимальный контрактный уровень будет получать от поставок газа в Китай с 2025 года порядка 8-10 миллиардов долларов в год, такую оценку привел на Дальневосточном энергетическом форуме "Нефть и газ Сахалина" замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Длительное время Китай довольствовался в основном редкими спотовыми партиями газа, отметил эксперт в начале выступления "Перспективы и вызовы для монетизации российского газа на рынке Китая". Так, согласно данным китайской статистики, в 2015 году в страну было поставлено всего 3 партии сжиженного природного газа (СПГ) примерно на 110 миллионов долларов. При этом по итогам прошлого года из России в Китай поступило примерно 11,1 миллиарда кубометров сжиженного газа, а выручка превысила 5,2 миллиарда долларов. Речь идет об СПГ с проектов "Сахалин-2" (участники "Газпром", японские Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники "Новатэк", французская TotalEnergies, китайские CNPC и Фонд шелкового пути) и "Газпром СПГ Портовая", уточнил Гривач. Россия, по приведенным экспертом оценкам, поставила на китайский рынок в период с 2015 года существенные объемы сжиженного газа на сумму около 21,4 миллиарда долларов. "Есть мнение, что Китай не готов платить высокую цену за газ, если посмотрите на СПГ, то они (цены - ред.) приличные", – продолжил выступающий. Российский СПГ приходил в Китай в прошлом году в среднем по цене 470 долларов за тысячу кубометров, что близко к среднему показателю в 453 доллара. Это свидетельствует о том, что Китай в целом - не низкомаржинальный рынок, добавил он. Трубопроводный газ из России пошел в Китай в конце 2019 года и выручка от этих поставок за почти пять лет составила 18 миллиардов долларов, продолжил Гривач. "Когда в следующем году мы выйдем на 38 миллиардов (кубометров газа - ред.), то речь будет идти уже о порядка 8-10 миллиардах долларов в год, что является существенной суммой с точки зрения выручки", – добавил эксперт. 28-й Дальневосточный энергетический форум "Нефть и газ Сахалина" проходит в Южно-Сахалинске 2-4 октября. Участие в нем принимают 138 компаний, в том числе из Китая и Индии.

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россия, сила сибири, газ