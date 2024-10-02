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Исследование: частота поездок россиян в одну страну выросла в 1,5 раза
Исследование: частота поездок россиян в одну страну выросла в 1,5 раза - 02.10.2024, ПРАЙМ
Исследование: частота поездок россиян в одну страну выросла в 1,5 раза
Россияне в 1,5 раза чаще стали ездить в Египет на ноябрьские праздники относительно прошлого года, курорт на побережье Красного моря стал вторым по... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T05:14+0300
2024-10-02T05:14+0300
2024-10-02T05:14+0300
исследование
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Россияне в 1,5 раза чаще стали ездить в Египет на ноябрьские праздники относительно прошлого года, курорт на побережье Красного моря стал вторым по популярности, уступив только Турции, рассказали РИА Новости в интернет-магазине туров Travelata.ru, основываясь на собственных данных. "Объем бронирований на ноябрьские праздники в этом году резко вырос. Уже сейчас мы отмечаем его увеличение на 94%. Наибольший рост наблюдается у Египта. Доля поездок к Красному морю выросла в полтора раза", - сказал директор по маркетингу компании Олег Козырев, которого процитировали в сообщении. Согласно исследованию, туры в Египет через сервис забронировали 22% туристов, в Турцию - 24%. Третьим по популярности курортом на ноябрь стал Таиланд с 19% приобретенных туров, за ним - Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с 13%, сообщили аналитики. Они добавили, что самым дешевым зарубежным курортом с прошлого года осталась Турция, за ней Египет, Таиланд и ОАЭ. При этом все направления прибавили в цене. Так, средний чек в Турцию увеличился на 23% и составил 214 тысяч рублей, в Египет - на 15% (252 тысячи рублей), в Таиланд - на 16% (271 тысяча рублей). Меньше всего подорожали ОАЭ, стоимость тура туда выросла на 2% и составила 287 тысяч рублей, говорится в сообщении.
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исследование, туризм, выездной туризм, российские туристы
исследование, Туризм, выездной туризм, российские туристы
Исследование: частота поездок россиян в одну страну выросла в 1,5 раза
Travelata.ru: россияне в 1,5 раза чаще стали ездить в Египет на ноябрьские праздники
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Россияне в 1,5 раза чаще стали ездить в Египет на ноябрьские праздники относительно прошлого года, курорт на побережье Красного моря стал вторым по популярности, уступив только Турции, рассказали РИА Новости в интернет-магазине туров Travelata.ru, основываясь на собственных данных.
"Объем бронирований на ноябрьские праздники в этом году резко вырос. Уже сейчас мы отмечаем его увеличение на 94%. Наибольший рост наблюдается у Египта. Доля поездок к Красному морю выросла в полтора раза", - сказал директор по маркетингу компании Олег Козырев, которого процитировали в сообщении.
Согласно исследованию, туры в Египет через сервис забронировали 22% туристов, в Турцию - 24%. Третьим по популярности курортом на ноябрь стал Таиланд с 19% приобретенных туров, за ним - Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с 13%, сообщили аналитики.
Они добавили, что самым дешевым зарубежным курортом с прошлого года осталась Турция, за ней Египет, Таиланд и ОАЭ. При этом все направления прибавили в цене. Так, средний чек в Турцию увеличился на 23% и составил 214 тысяч рублей, в Египет - на 15% (252 тысячи рублей), в Таиланд - на 16% (271 тысяча рублей). Меньше всего подорожали ОАЭ, стоимость тура туда выросла на 2% и составила 287 тысяч рублей, говорится в сообщении.
Исследование: лидером по спонтанным поездкам россиян стала Турция