https://1prime.ru/20241002/putin-851914311.html
Путин открыт для диалога с Шольцем, заявил Песков
Путин открыт для диалога с Шольцем, заявил Песков - 02.10.2024, ПРАЙМ
Путин открыт для диалога с Шольцем, заявил Песков
Президент России Владимир Путин открыт для диалога с канцлером Германии Олафом Шольцем, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T12:41+0300
2024-10-02T12:41+0300
2024-10-02T12:41+0300
политика
россия
германия
владимир путин
олаф шольц
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851799900_0:0:3056:1719_1920x0_80_0_0_d50756f88d32b308dafccd9bd241d942.jpg
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин открыт для диалога с канцлером Германии Олафом Шольцем, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Общих тем на поверхности нет, наши отношения сведены фактически к нулевому состоянию и не по нашей инициативе. Это инициатива Берлина, как и других европейских (государств - ред.). Но президент неоднократно говорил, что он открыт для диалога", - отметил официальный представитель Кремля.Песков добавил, что Берлин не обращался к Москве с просьбой о таком разговоре. Кроме того, он отметил, что после разговора в 2022 году никаких контактов между Путиным и Шольцем нет.Ранее газета Zeit со ссылкой на источники сообщила, что Шольц планирует провести телефонный разговор с Путиным перед саммитом G20 в Бразилии в ноябре.
https://1prime.ru/20240615/sholts-849206385.html
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851799900_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_47be369dd33ab3b4f0cb16c8ec9d75d4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, германия, владимир путин, олаф шольц
Политика, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, Владимир Путин, Олаф Шольц
Путин открыт для диалога с Шольцем, заявил Песков
Песков: Путин открыт для диалога с Шольцем
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин открыт для диалога с канцлером Германии Олафом Шольцем, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Общих тем на поверхности нет, наши отношения сведены фактически к нулевому состоянию и не по нашей инициативе. Это инициатива Берлина, как и других европейских (государств - ред.). Но президент неоднократно говорил, что он открыт для диалога", - отметил официальный представитель Кремля.
Песков добавил, что Берлин не обращался к Москве с просьбой о таком разговоре. Кроме того, он отметил, что после разговора в 2022 году никаких контактов между Путиным и Шольцем нет.
Ранее газета Zeit со ссылкой на источники сообщила, что Шольц планирует провести телефонный разговор с Путиным перед саммитом G20 в Бразилии в ноябре.
Шольц не исключил возобновление контакта с Путиным