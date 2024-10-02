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Путин открыт для диалога с Шольцем, заявил Песков - 02.10.2024, ПРАЙМ
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Путин открыт для диалога с Шольцем, заявил Песков
Путин открыт для диалога с Шольцем, заявил Песков - 02.10.2024, ПРАЙМ
Путин открыт для диалога с Шольцем, заявил Песков
Президент России Владимир Путин открыт для диалога с канцлером Германии Олафом Шольцем, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T12:41+0300
2024-10-02T12:41+0300
политика
россия
германия
владимир путин
олаф шольц
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин открыт для диалога с канцлером Германии Олафом Шольцем, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Общих тем на поверхности нет, наши отношения сведены фактически к нулевому состоянию и не по нашей инициативе. Это инициатива Берлина, как и других европейских (государств - ред.). Но президент неоднократно говорил, что он открыт для диалога", - отметил официальный представитель Кремля.Песков добавил, что Берлин не обращался к Москве с просьбой о таком разговоре. Кроме того, он отметил, что после разговора в 2022 году никаких контактов между Путиным и Шольцем нет.Ранее газета Zeit со ссылкой на источники сообщила, что Шольц планирует провести телефонный разговор с Путиным перед саммитом G20 в Бразилии в ноябре.
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россия, германия, владимир путин, олаф шольц
Политика, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, Владимир Путин, Олаф Шольц
12:41 02.10.2024
 
Путин открыт для диалога с Шольцем, заявил Песков

Песков: Путин открыт для диалога с Шольцем

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта
Заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин открыт для диалога с канцлером Германии Олафом Шольцем, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Общих тем на поверхности нет, наши отношения сведены фактически к нулевому состоянию и не по нашей инициативе. Это инициатива Берлина, как и других европейских (государств - ред.). Но президент неоднократно говорил, что он открыт для диалога", - отметил официальный представитель Кремля.
Песков добавил, что Берлин не обращался к Москве с просьбой о таком разговоре. Кроме того, он отметил, что после разговора в 2022 году никаких контактов между Путиным и Шольцем нет.
Ранее газета Zeit со ссылкой на источники сообщила, что Шольц планирует провести телефонный разговор с Путиным перед саммитом G20 в Бразилии в ноябре.
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