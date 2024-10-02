https://1prime.ru/20241002/putin-851914311.html

Путин открыт для диалога с Шольцем, заявил Песков

Путин открыт для диалога с Шольцем, заявил Песков - 02.10.2024, ПРАЙМ

Путин открыт для диалога с Шольцем, заявил Песков

Президент России Владимир Путин открыт для диалога с канцлером Германии Олафом Шольцем, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T12:41+0300

2024-10-02T12:41+0300

2024-10-02T12:41+0300

политика

россия

германия

владимир путин

олаф шольц

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин открыт для диалога с канцлером Германии Олафом Шольцем, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Общих тем на поверхности нет, наши отношения сведены фактически к нулевому состоянию и не по нашей инициативе. Это инициатива Берлина, как и других европейских (государств - ред.). Но президент неоднократно говорил, что он открыт для диалога", - отметил официальный представитель Кремля.Песков добавил, что Берлин не обращался к Москве с просьбой о таком разговоре. Кроме того, он отметил, что после разговора в 2022 году никаких контактов между Путиным и Шольцем нет.Ранее газета Zeit со ссылкой на источники сообщила, что Шольц планирует провести телефонный разговор с Путиным перед саммитом G20 в Бразилии в ноябре.

https://1prime.ru/20240615/sholts-849206385.html

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россия, германия, владимир путин, олаф шольц