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Путин пошутил, что выпил кофе в парке "Руднево" в кредит
Путин пошутил, что выпил кофе в парке "Руднево" в кредит - 02.10.2024, ПРАЙМ
Путин пошутил, что выпил кофе в парке "Руднево" в кредит
Президент РФ Владимир Путин пошутил, что "в кредит" выпил с мэром Москвы Сергеем Собяниным кофе в столичном индустриальном парке "Руднево". | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T18:57+0300
2024-10-02T18:57+0300
2024-10-02T18:59+0300
россия
владимир путин
сергей собянин
кофе
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин пошутил, что "в кредит" выпил с мэром Москвы Сергеем Собяниным кофе в столичном индустриальном парке "Руднево". Путин в среду прибыл в "Руднево" на открытие инновационного колледжа для операторов беспилотных авиационных систем и иных специалистов в данной сфере. В ходе посещения индустриального парка глава государства и столичный попробовали эспрессо, который готовят в местной кофейне. Также они немного пообщались с ребятами-бариста, которые предложили им напиток. На вопрос корреспондента издания Life об оплате, который был адресован Собянину, Путин ответил шуткой. "В кредит", — сказал он и улыбнулся. Издание отметило, что позднее за кофе заплатил одно из сопровождающих главу государства и мэра лиц.
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россия, владимир путин, сергей собянин, кофе
РОССИЯ, Владимир Путин, Сергей Собянин, кофе
Путин пошутил, что выпил кофе в парке "Руднево" в кредит
Путин пошутил, что выпил кофе с Собяниным в парке "Руднево" в кредит
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин пошутил, что "в кредит" выпил с мэром Москвы Сергеем Собяниным кофе в столичном индустриальном парке "Руднево".
Путин в среду прибыл в "Руднево" на открытие инновационного колледжа для операторов беспилотных авиационных систем и иных специалистов в данной сфере. В ходе посещения индустриального парка глава государства и столичный попробовали эспрессо, который готовят в местной кофейне. Также они немного пообщались с ребятами-бариста, которые предложили им напиток.
На вопрос корреспондента издания Life об оплате, который был адресован Собянину, Путин ответил шуткой.
"В кредит", — сказал он и улыбнулся.
Издание отметило, что позднее за кофе заплатил одно из сопровождающих главу государства и мэра лиц.
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