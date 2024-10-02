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Путин пошутил, что выпил кофе в парке "Руднево" в кредит

Путин пошутил, что выпил кофе в парке "Руднево" в кредит - 02.10.2024, ПРАЙМ

Путин пошутил, что выпил кофе в парке "Руднево" в кредит

Президент РФ Владимир Путин пошутил, что "в кредит" выпил с мэром Москвы Сергеем Собяниным кофе в столичном индустриальном парке "Руднево". | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T18:57+0300

2024-10-02T18:57+0300

2024-10-02T18:59+0300

россия

владимир путин

сергей собянин

кофе

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин пошутил, что "в кредит" выпил с мэром Москвы Сергеем Собяниным кофе в столичном индустриальном парке "Руднево". Путин в среду прибыл в "Руднево" на открытие инновационного колледжа для операторов беспилотных авиационных систем и иных специалистов в данной сфере. В ходе посещения индустриального парка глава государства и столичный попробовали эспрессо, который готовят в местной кофейне. Также они немного пообщались с ребятами-бариста, которые предложили им напиток. На вопрос корреспондента издания Life об оплате, который был адресован Собянину, Путин ответил шуткой. "В кредит", — сказал он и улыбнулся. Издание отметило, что позднее за кофе заплатил одно из сопровождающих главу государства и мэра лиц.

https://1prime.ru/20241002/otnosheniya-851904552.html

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россия, владимир путин, сергей собянин, кофе