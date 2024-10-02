Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин пошутил, что выпил кофе в парке "Руднево" в кредит - 02.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241002/putin-851925997.html
Путин пошутил, что выпил кофе в парке "Руднево" в кредит
Путин пошутил, что выпил кофе в парке "Руднево" в кредит - 02.10.2024, ПРАЙМ
Путин пошутил, что выпил кофе в парке "Руднево" в кредит
Президент РФ Владимир Путин пошутил, что "в кредит" выпил с мэром Москвы Сергеем Собяниным кофе в столичном индустриальном парке "Руднево". | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T18:57+0300
2024-10-02T18:59+0300
россия
владимир путин
сергей собянин
кофе
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851266255_0:0:1578:889_1920x0_80_0_0_e44754e1fc003a6c2df0ea287ac8e2d8.jpg
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин пошутил, что "в кредит" выпил с мэром Москвы Сергеем Собяниным кофе в столичном индустриальном парке "Руднево". Путин в среду прибыл в "Руднево" на открытие инновационного колледжа для операторов беспилотных авиационных систем и иных специалистов в данной сфере. В ходе посещения индустриального парка глава государства и столичный попробовали эспрессо, который готовят в местной кофейне. Также они немного пообщались с ребятами-бариста, которые предложили им напиток. На вопрос корреспондента издания Life об оплате, который был адресован Собянину, Путин ответил шуткой. "В кредит", — сказал он и улыбнулся. Издание отметило, что позднее за кофе заплатил одно из сопровождающих главу государства и мэра лиц.
https://1prime.ru/20241002/otnosheniya-851904552.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851266255_127:0:1578:1088_1920x0_80_0_0_97e76779721063a21cb696386a5677e2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин, сергей собянин, кофе
РОССИЯ, Владимир Путин, Сергей Собянин, кофе
18:57 02.10.2024 (обновлено: 18:59 02.10.2024)
 
Путин пошутил, что выпил кофе в парке "Руднево" в кредит

Путин пошутил, что выпил кофе с Собяниным в парке "Руднево" в кредит

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Тыву
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Тыву - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин пошутил, что "в кредит" выпил с мэром Москвы Сергеем Собяниным кофе в столичном индустриальном парке "Руднево".
Путин в среду прибыл в "Руднево" на открытие инновационного колледжа для операторов беспилотных авиационных систем и иных специалистов в данной сфере. В ходе посещения индустриального парка глава государства и столичный попробовали эспрессо, который готовят в местной кофейне. Также они немного пообщались с ребятами-бариста, которые предложили им напиток.
На вопрос корреспондента издания Life об оплате, который был адресован Собянину, Путин ответил шуткой.
"В кредит", — сказал он и улыбнулся.
Издание отметило, что позднее за кофе заплатил одно из сопровождающих главу государства и мэра лиц.
Президент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ по ядерному сдерживанию
Путин оценил развитие российско-китайских отношений
05:29
 
РОССИЯВладимир ПутинСергей Собянинкофе
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала