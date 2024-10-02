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СМИ: Иран готов применить сотни ракет в случае удара Израиля и США
СМИ: Иран готов применить сотни ракет в случае удара Израиля и США - 02.10.2024, ПРАЙМ
СМИ: Иран готов применить сотни ракет в случае удара Израиля и США
Иран будет готов применить сотни ракет, если Тель-Авив или Вашингтон нанесут по стране ответный удар, сообщает издание New York Times, ссылаясь на двух... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T09:49+0300
2024-10-02T09:49+0300
2024-10-02T09:49+0300
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иран
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ракетные удары
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Иран будет готов применить сотни ракет, если Тель-Авив или Вашингтон нанесут по стране ответный удар, сообщает издание New York Times, ссылаясь на двух осведомленных членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения иранских ВС).Ранее стало известно, что Иран выпустил по Израилю около 400 ракет. Пресс-служба израильской армии сообщила, что многие ракеты были перехвачены. В социальных сетях распространяются кадры, на которых запечатлены падения ракет в разных районах страны.В результате атаки погиб один житель сектора Газа, сообщается о нескольких пострадавших. Начальник генштаба израильской армии заявил, что государство оставляет за собой право на ответные удары по Ирану.
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иран, израиль, ракетные удары
Политика, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, ракетные удары
СМИ: Иран готов применить сотни ракет в случае удара Израиля и США
"NYT": Иран применит сотни ракет в случае ответного удара Израиля или США