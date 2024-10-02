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Red Wings с четверга возобновит рейсы из Москвы и Сочи в Тель-Авив - 02.10.2024, ПРАЙМ
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Red Wings с четверга возобновит рейсы из Москвы и Сочи в Тель-Авив
Red Wings с четверга возобновит рейсы из Москвы и Сочи в Тель-Авив - 02.10.2024, ПРАЙМ
Red Wings с четверга возобновит рейсы из Москвы и Сочи в Тель-Авив
Авиакомпания Red Wings начнет перевозить пассажиров из Москвы и Сочи в Тель-Авив и обратно с четверга после смягчения рекомендаций Росавиации. Об этом сообщили... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T17:59+0300
2024-10-02T18:18+0300
россия
авиаперевозки
авиакомпания red wings
израиль
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings начнет перевозить пассажиров из Москвы и Сочи в Тель-Авив и обратно с четверга после смягчения рекомендаций Росавиации. Об этом сообщили РИА Новости в авиакомпании. В Red Wings заявили, что по итогам изучения вводных данных, полученных со стороны авиационных регуляторов России, Израиля, Ирака и Ирана, авиакомпания приняла принято решение о возобновлении – "с 3 октября – полетов по маршрутам "Москва – Тель-Авив – Москва" и "Сочи – Тель-Авив – Сочи" в рамках предписанных временных ограничений". В компании добавили, что на четверг запланировано четыре рейса: из Москвы в Тель-Авив в 04.20 мск; обратный рейс в столицу РФ в 11.35. Рейс из Сочи в Тель-Авив планируется в 12.00 мск, а обратный в 15.45. Ранее Росавиация после анализа обстановки на Ближнем Востоке рекомендовала российским авиакомпаниям в среду выполнение полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака с 15.30 до 19.00 мск, в четверг - с 09.00 до 19.00 мск. При полетах через воздушное пространство указанных стран рекомендуется проявлять повышенную бдительность и выбирать альтернативные маршруты, опубликованные в извещениях летному составу (NOTAM - Notice to Airmen), выпущенных авиационными властями этих государств.
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россия, авиаперевозки, авиакомпания red wings, израиль
РОССИЯ, авиаперевозки, авиакомпания Red Wings, ИЗРАИЛЬ
17:59 02.10.2024 (обновлено: 18:18 02.10.2024)
 
Red Wings с четверга возобновит рейсы из Москвы и Сочи в Тель-Авив

Red Wings возобновит рейсы из Москвы и Сочи в Тель-Авив с 3 октября

© РИА Новости . Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкАвиакомпания Red Wings
Авиакомпания Red Wings - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings начнет перевозить пассажиров из Москвы и Сочи в Тель-Авив и обратно с четверга после смягчения рекомендаций Росавиации. Об этом сообщили РИА Новости в авиакомпании.
В Red Wings заявили, что по итогам изучения вводных данных, полученных со стороны авиационных регуляторов России, Израиля, Ирака и Ирана, авиакомпания приняла принято решение о возобновлении – "с 3 октября – полетов по маршрутам "Москва – Тель-Авив – Москва" и "Сочи – Тель-Авив – Сочи" в рамках предписанных временных ограничений".
В компании добавили, что на четверг запланировано четыре рейса: из Москвы в Тель-Авив в 04.20 мск; обратный рейс в столицу РФ в 11.35. Рейс из Сочи в Тель-Авив планируется в 12.00 мск, а обратный в 15.45.
Ранее Росавиация после анализа обстановки на Ближнем Востоке рекомендовала российским авиакомпаниям в среду выполнение полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака с 15.30 до 19.00 мск, в четверг - с 09.00 до 19.00 мск.
При полетах через воздушное пространство указанных стран рекомендуется проявлять повышенную бдительность и выбирать альтернативные маршруты, опубликованные в извещениях летному составу (NOTAM - Notice to Airmen), выпущенных авиационными властями этих государств.
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РОССИЯавиаперевозкиавиакомпания Red WingsИЗРАИЛЬ
 
 
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