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Авиакомпании РФ изменили вылеты рейсов в ОАЭ и Израиль после ударов Ирана - 02.10.2024, ПРАЙМ
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Авиакомпании РФ изменили вылеты рейсов в ОАЭ и Израиль после ударов Ирана
Авиакомпании РФ изменили вылеты рейсов в ОАЭ и Израиль после ударов Ирана - 02.10.2024, ПРАЙМ
Авиакомпании РФ изменили вылеты рейсов в ОАЭ и Израиль после ударов Ирана
Российские авиакомпании изменяют расписание своих рейсов в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и отменяют полеты в Тель-Авив на фоне ударов Ирана по Израилю и... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T09:28+0300
2024-10-02T09:31+0300
иран
израиль
оаэ
авиакомпании
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Российские авиакомпании изменяют расписание своих рейсов в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и отменяют полеты в Тель-Авив на фоне ударов Ирана по Израилю и рекомендаций Росавиации воздержаться от полетов в воздушном пространстве двух указанных стран и Ирака и в аэропорты этих государств, следует из обобщенных РИА Новости сообщений перевозчиков и авиационного ведомства. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник сообщила в Telegram-канале, что сирены воздушной тревоги звучат на всей территории страны. По данным издания Jerusalem Post, Иран выпустил по Израилю около 400 ракет. Росавиация во вторник вечером заявила, что в связи с угрозой безопасности полетов гражданских воздушных судов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака рекомендует российским авиакомпаниям воздержаться от полетов в аэропорты этих государств и из них, а также в их воздушном пространстве до особого распоряжения. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" сообщила, что в связи с закрытием воздушного пространства Ирана вынужденно отменяет рейс SU524/525 Москва - Дубай - Москва 2 октября. Пассажиры перебронированы на ближайший рейс SU520/521 на эту же дату, который будет выполнен на дальнемагистральном самолете большей вместимости и в обход воздушного пространства Ирана для обеспечения безопасности полета. Другая авиакомпания группы "Аэрофлот" - "Россия" - изменила время вылета и маршрута рейсов, направляющихся в Арабские Эмираты. Так, было заявлено о выполнении рейса из Сочи в Аль-Мактум FV6681 в среду вылетом в 1.00 мск на самолете Superjet 100 через воздушное пространство Турции, Египта и Саудовской Аравии с техпосадкой в Египте, аэропорт Хургада. Рейс из Санкт-Петербурга в Аль-Мактум FV6909 за 2 октября с вылетом в 9.30 мск будет выполнен через воздушное пространство Туркменистана, Афганистана и Пакистана с техническая посадкой в Самаре. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") сообщил в среду рано утром, что 2 октября предварительно задержаны шесть рейсов между Москвой (аэропорт "Внуково") в ОАЭ (Дубай и Абу-Даби). Среди них: DP991 Москва - Дубай, DP793 Москва – Дубай, DP753 Москва - Абу-Даби, DP992 Дубай – Москва, DP794 Дубай – Москва, DP754 Абу-Даби – Москва. "Уральские авиалинии" также изменили время вылета рейсов в ОАЭ. Задержаны рейсы U6 737 Екатеринбург – Дубай, U6 738 Дубай – Екатеринбург, U6 797 Домодедово – Дубай, U6 798 Дубай - Домодедово. Перевозчик добавлял, что специалисты авиакомпании прорабатывают альтернативные маршруты в ОАЭ и из страны, не затрагивающие воздушное пространство вышеуказанных стран. Авиакомпания Red Wings заявила, что в связи с закрытием воздушного пространства Израиля отменяет в среду рейсы WZ 15/16 Домодедово - Тель-Авив - Домодедово и WZ 4311/4312 Сочи - Тель-Авив - Сочи. Авиакомпания "Азимут" отменила рейсы из городов России в Дубай и Тель-Авив, запланированные на среду. Не будет рейсов А46087/6088 Минеральные Воды - Дубай/Дубай - Минеральные Воды, а также А45025/5026 Сочи - Тель-Авив/Тель-Авив - Сочи.
https://1prime.ru/20241001/izrail-851902944.html
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иран, израиль, оаэ, авиакомпании
ИРАН, ИЗРАИЛЬ, ОАЭ, авиакомпании
09:28 02.10.2024 (обновлено: 09:31 02.10.2024)
 
Авиакомпании РФ изменили вылеты рейсов в ОАЭ и Израиль после ударов Ирана

Авиакомпании РФ меняют расписание рейсов в ОАЭ и отменяют их в Израиль после ударов Ирана

© Unsplash/Niels BaarsСамолет, аэропорт
Самолет, аэропорт
© Unsplash/Niels Baars
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Российские авиакомпании изменяют расписание своих рейсов в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и отменяют полеты в Тель-Авив на фоне ударов Ирана по Израилю и рекомендаций Росавиации воздержаться от полетов в воздушном пространстве двух указанных стран и Ирака и в аэропорты этих государств, следует из обобщенных РИА Новости сообщений перевозчиков и авиационного ведомства.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник сообщила в Telegram-канале, что сирены воздушной тревоги звучат на всей территории страны. По данным издания Jerusalem Post, Иран выпустил по Израилю около 400 ракет.
Росавиация во вторник вечером заявила, что в связи с угрозой безопасности полетов гражданских воздушных судов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака рекомендует российским авиакомпаниям воздержаться от полетов в аэропорты этих государств и из них, а также в их воздушном пространстве до особого распоряжения.
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" сообщила, что в связи с закрытием воздушного пространства Ирана вынужденно отменяет рейс SU524/525 Москва - Дубай - Москва 2 октября. Пассажиры перебронированы на ближайший рейс SU520/521 на эту же дату, который будет выполнен на дальнемагистральном самолете большей вместимости и в обход воздушного пространства Ирана для обеспечения безопасности полета.
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Другая авиакомпания группы "Аэрофлот" - "Россия" - изменила время вылета и маршрута рейсов, направляющихся в Арабские Эмираты. Так, было заявлено о выполнении рейса из Сочи в Аль-Мактум FV6681 в среду вылетом в 1.00 мск на самолете Superjet 100 через воздушное пространство Турции, Египта и Саудовской Аравии с техпосадкой в Египте, аэропорт Хургада.
Рейс из Санкт-Петербурга в Аль-Мактум FV6909 за 2 октября с вылетом в 9.30 мск будет выполнен через воздушное пространство Туркменистана, Афганистана и Пакистана с техническая посадкой в Самаре.
Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") сообщил в среду рано утром, что 2 октября предварительно задержаны шесть рейсов между Москвой (аэропорт "Внуково") в ОАЭ (Дубай и Абу-Даби). Среди них: DP991 Москва - Дубай, DP793 Москва – Дубай, DP753 Москва - Абу-Даби, DP992 Дубай – Москва, DP794 Дубай – Москва, DP754 Абу-Даби – Москва.
"Уральские авиалинии" также изменили время вылета рейсов в ОАЭ. Задержаны рейсы U6 737 Екатеринбург – Дубай, U6 738 Дубай – Екатеринбург, U6 797 Домодедово – Дубай, U6 798 Дубай - Домодедово. Перевозчик добавлял, что специалисты авиакомпании прорабатывают альтернативные маршруты в ОАЭ и из страны, не затрагивающие воздушное пространство вышеуказанных стран.
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Авиакомпания Red Wings заявила, что в связи с закрытием воздушного пространства Израиля отменяет в среду рейсы WZ 15/16 Домодедово - Тель-Авив - Домодедово и WZ 4311/4312 Сочи - Тель-Авив - Сочи.
Авиакомпания "Азимут" отменила рейсы из городов России в Дубай и Тель-Авив, запланированные на среду. Не будет рейсов А46087/6088 Минеральные Воды - Дубай/Дубай - Минеральные Воды, а также А45025/5026 Сочи - Тель-Авив/Тель-Авив - Сочи.
 
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