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Производители пообещали рост цен до 40% на популярный напиток в России - 02.10.2024, ПРАЙМ
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Производители пообещали рост цен до 40% на популярный напиток в России
Производители пообещали рост цен до 40% на популярный напиток в России - 02.10.2024, ПРАЙМ
Производители пообещали рост цен до 40% на популярный напиток в России
Неурожай привел к рекордному подорожанию кофе в мире, на этом фоне цены на натуральный кофе в России по итогам года могут вырасти на 25-40%, рассказал РИА... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T05:56+0300
2024-10-02T05:56+0300
урожай
покупки
цены
напиток
россия
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Неурожай привел к рекордному подорожанию кофе в мире, на этом фоне цены на натуральный кофе в России по итогам года могут вырасти на 25-40%, рассказал РИА Новости менеджер по коммуникациям компании "Милфудс" (производитель кофе под брендом Poetti) Павел Майоров. Биржевые цены на арабику в конце сентября, по данным торгов, достигли 6 тысяч долларов за тонну впервые с сентября 2011 года. Ранее Бразилия опубликовала обновленный прогноз по производству кофе по итогам текущего 2023-2024 сельскохозяйственного года, снизив его более чем на 7% по сравнению с майскими ожиданиями, до 54,8 миллиона мешков, что на 0,5% меньше, чем прошлогодний урожай. Стоимость сорта робуста на конец сентября составляла 5 494 долларов за тонну. Майоров отметил, что по данным на 1 октября мировые цены на арабику в годовом выражении растут до 40%, а на робусту - до 80%. На этом фоне дорожает кофе и в России, но не такими темпами. "Мы стараемся не вкладывать эти издержки в конечную цену полностью, но прогнозируем, что по итогам года натуральный кофе подорожает на 25-40% в целом по рынку, при этом дорожать быстрее будут бленды с содержанием робусты", - рассказал Майоров. Между тем генеральный директор ассоциации производителей чая и кофе "Росчайкофе" Рамаз Чантурия пояснил, что очень высокие цены на арабику не критичны для рынка, за последние 20 лет индустрия не раз наблюдала их пиковые значения, а рекорд был достигнут в 2011 году. Нынешний рост цен обусловлен низкими ценами на кофе в 2020 году, когда многие фермеры были вынуждены отказаться от его выращивания. Производство сократилось еще и под влиянием климатического фактора, а спрос сохранился, что и привело к подорожанию, пояснил эксперт. А вот экстремально высокие цены на робусту для рынка непривычны, и, по его словам, предпосылок, что цены упадут, нет. "Но если этот урожай (арабики - ред.) в Бразилии будет неплохим, есть шанс, что мы увидим некоторое снижение стоимости. Но больших надежд на это, честно говоря, нет. При этом потребление кофе растет... но частота потребления, скорее всего, будет ниже", - полагает эксперт.
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урожай, покупки, цены, напиток, россия
урожай, покупки, цены, напиток, РОССИЯ
05:56 02.10.2024
 
Производители пообещали рост цен до 40% на популярный напиток в России

Майоров: натуральный кофе в РФ из-за роста мировых цен подорожает за год на 25-40%

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗолотая осень в России
Золотая осень в России - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Неурожай привел к рекордному подорожанию кофе в мире, на этом фоне цены на натуральный кофе в России по итогам года могут вырасти на 25-40%, рассказал РИА Новости менеджер по коммуникациям компании "Милфудс" (производитель кофе под брендом Poetti) Павел Майоров.
Биржевые цены на арабику в конце сентября, по данным торгов, достигли 6 тысяч долларов за тонну впервые с сентября 2011 года. Ранее Бразилия опубликовала обновленный прогноз по производству кофе по итогам текущего 2023-2024 сельскохозяйственного года, снизив его более чем на 7% по сравнению с майскими ожиданиями, до 54,8 миллиона мешков, что на 0,5% меньше, чем прошлогодний урожай. Стоимость сорта робуста на конец сентября составляла 5 494 долларов за тонну.
Майоров отметил, что по данным на 1 октября мировые цены на арабику в годовом выражении растут до 40%, а на робусту - до 80%. На этом фоне дорожает кофе и в России, но не такими темпами.
"Мы стараемся не вкладывать эти издержки в конечную цену полностью, но прогнозируем, что по итогам года натуральный кофе подорожает на 25-40% в целом по рынку, при этом дорожать быстрее будут бленды с содержанием робусты", - рассказал Майоров.
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Между тем генеральный директор ассоциации производителей чая и кофе "Росчайкофе" Рамаз Чантурия пояснил, что очень высокие цены на арабику не критичны для рынка, за последние 20 лет индустрия не раз наблюдала их пиковые значения, а рекорд был достигнут в 2011 году. Нынешний рост цен обусловлен низкими ценами на кофе в 2020 году, когда многие фермеры были вынуждены отказаться от его выращивания. Производство сократилось еще и под влиянием климатического фактора, а спрос сохранился, что и привело к подорожанию, пояснил эксперт.
А вот экстремально высокие цены на робусту для рынка непривычны, и, по его словам, предпосылок, что цены упадут, нет. "Но если этот урожай (арабики - ред.) в Бразилии будет неплохим, есть шанс, что мы увидим некоторое снижение стоимости. Но больших надежд на это, честно говоря, нет. При этом потребление кофе растет... но частота потребления, скорее всего, будет ниже", - полагает эксперт.
 
урожайпокупкиценынапитокРОССИЯ
 
 
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