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Оборот розничной торговли в России в августе замедлил рост до 5,1 процента
Оборот розничной торговли в России в августе замедлил рост до 5,1 процента - 02.10.2024, ПРАЙМ
Оборот розничной торговли в России в августе замедлил рост до 5,1 процента
Оборот розничной торговли в августе замедлил рост до 5,1% в годовом выражении с 6,1% в июле, в январе-августе показатель вырос на 8%, следует из данных... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T19:29+0300
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Оборот розничной торговли в августе замедлил рост до 5,1% в годовом выражении с 6,1% в июле, в январе-августе показатель вырос на 8%, следует из данных Росстата. "Оборот розничной торговли в августе 2024 г. составил 4 869,7 млрд рублей, или 105,1% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-августе 2024 г. - 35 454,6 млрд рублей, или 108,0%", - говорится в докладе статистического ведомства. Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, в том числе напитками и табачными изделиями в августе вырос на 5,7%, до 2,27 триллиона рублей, а в период с января по август - на 6,5%, до 16,87 триллиона рублей. А оборот рынка непродовольственной розницы вырос на 4,7%, до 2,6 триллиона рублей, и на 9,4% он увеличился в период с января по август, до 18,58 триллиона рублей. В августе 2024 года оборот розничной торговли на 96% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, которые осуществляли деятельность вне рынка, в то время как доля розничных рынков и ярмарок составила 4,0%. Год назад эти показатели были 95,7% и 4,3% соответственно. В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 46,6%, а непродовольственных товаров - 53,4% (в июле прошлого года - 45,9% и 54,1% соответственно).
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россия, росстат, оборот розничной торговли
Экономика, РОССИЯ, Росстат, оборот розничной торговли
Оборот розничной торговли в России в августе замедлил рост до 5,1 процента
Росстат: оборот розничной торговли в августе замедлил рост до 5,1% с 6,1% в июле
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Оборот розничной торговли в августе замедлил рост до 5,1% в годовом выражении с 6,1% в июле, в январе-августе показатель вырос на 8%, следует из данных Росстата.
"Оборот розничной торговли в августе 2024 г. составил 4 869,7 млрд рублей, или 105,1% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-августе 2024 г. - 35 454,6 млрд рублей, или 108,0%", - говорится в докладе статистического ведомства.
Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, в том числе напитками и табачными изделиями в августе вырос на 5,7%, до 2,27 триллиона рублей, а в период с января по август - на 6,5%, до 16,87 триллиона рублей. А оборот рынка непродовольственной розницы вырос на 4,7%, до 2,6 триллиона рублей, и на 9,4% он увеличился в период с января по август, до 18,58 триллиона рублей.
В августе 2024 года оборот розничной торговли на 96% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, которые осуществляли деятельность вне рынка, в то время как доля розничных рынков и ярмарок составила 4,0%. Год назад эти показатели были 95,7% и 4,3% соответственно.
В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 46,6%, а непродовольственных товаров - 53,4% (в июле прошлого года - 45,9% и 54,1% соответственно).
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