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В РСХБ оценили объем портфеля проектного финансирования - 02.10.2024, ПРАЙМ
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В РСХБ оценили объем портфеля проектного финансирования
В РСХБ оценили объем портфеля проектного финансирования - 02.10.2024, ПРАЙМ
В РСХБ оценили объем портфеля проектного финансирования
Объем портфеля проектного финансирования Россельхозбанка (РСХБ) на сегодняшний день составляет 656 миллиардов рублей, сказал председатель правления банка Борис... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T11:46+0300
2024-10-02T11:59+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Объем портфеля проектного финансирования Россельхозбанка (РСХБ) на сегодняшний день составляет 656 миллиардов рублей, сказал председатель правления банка Борис Листов на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным. "Третья задача - это проектное финансирование. Самое сложное и рискованное для банка направление. Кредиты выдаются на срок до 15 лет. Благодаря этим кредитам и господдержке заново созданы целые отрасли сельского хозяйства, такие как тепличное овощеводство закрытого грунта, птицеводство, производство свинины и другие... На сегодняшний день общий объем портфеля проектного финансирования составляет 656 миллиардов рублей", - сказал он. Листов отметил, что в рамках поддержки экспортеров сельхозпродукции с начала года было выдано 512 миллиардов рублей. Более того, темпы кредитования экспорта в 2024 году превышают темпы 2023 года на 23%. "Каждый год мы наращиваем финансирование наших экспортеров. И каждая четвертая тонна пшеницы, поставляемая на глобальные рынки, имеет на сегодняшний день российское происхождение", - подчеркнул он.
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россия, рсхб
Экономика, РОССИЯ, РСХБ
11:46 02.10.2024 (обновлено: 11:59 02.10.2024)
 
В РСХБ оценили объем портфеля проектного финансирования

Листов: объем портфеля проектного финансирования РСХБ составляет 656 млрд руб

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота ПМЭФ-2024
Работа ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Объем портфеля проектного финансирования Россельхозбанка (РСХБ) на сегодняшний день составляет 656 миллиардов рублей, сказал председатель правления банка Борис Листов на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.
"Третья задача - это проектное финансирование. Самое сложное и рискованное для банка направление. Кредиты выдаются на срок до 15 лет. Благодаря этим кредитам и господдержке заново созданы целые отрасли сельского хозяйства, такие как тепличное овощеводство закрытого грунта, птицеводство, производство свинины и другие... На сегодняшний день общий объем портфеля проектного финансирования составляет 656 миллиардов рублей", - сказал он.
Листов отметил, что в рамках поддержки экспортеров сельхозпродукции с начала года было выдано 512 миллиардов рублей. Более того, темпы кредитования экспорта в 2024 году превышают темпы 2023 года на 23%. "Каждый год мы наращиваем финансирование наших экспортеров. И каждая четвертая тонна пшеницы, поставляемая на глобальные рынки, имеет на сегодняшний день российское происхождение", - подчеркнул он.
 
ЭкономикаРОССИЯРСХБ
 
 
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