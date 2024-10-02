https://1prime.ru/20241002/rskhb-851912087.html

В РСХБ оценили объем портфеля проектного финансирования

В РСХБ оценили объем портфеля проектного финансирования - 02.10.2024, ПРАЙМ

В РСХБ оценили объем портфеля проектного финансирования

Объем портфеля проектного финансирования Россельхозбанка (РСХБ) на сегодняшний день составляет 656 миллиардов рублей, сказал председатель правления банка Борис... | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T11:46+0300

2024-10-02T11:46+0300

2024-10-02T11:59+0300

экономика

россия

рсхб

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848834248_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_28ac4dfc180c17702b68945e6a92933e.jpg

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Объем портфеля проектного финансирования Россельхозбанка (РСХБ) на сегодняшний день составляет 656 миллиардов рублей, сказал председатель правления банка Борис Листов на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным. "Третья задача - это проектное финансирование. Самое сложное и рискованное для банка направление. Кредиты выдаются на срок до 15 лет. Благодаря этим кредитам и господдержке заново созданы целые отрасли сельского хозяйства, такие как тепличное овощеводство закрытого грунта, птицеводство, производство свинины и другие... На сегодняшний день общий объем портфеля проектного финансирования составляет 656 миллиардов рублей", - сказал он. Листов отметил, что в рамках поддержки экспортеров сельхозпродукции с начала года было выдано 512 миллиардов рублей. Более того, темпы кредитования экспорта в 2024 году превышают темпы 2023 года на 23%. "Каждый год мы наращиваем финансирование наших экспортеров. И каждая четвертая тонна пшеницы, поставляемая на глобальные рынки, имеет на сегодняшний день российское происхождение", - подчеркнул он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рсхб