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Продажа юаней ЦБ в октябре не отразится на рубле, считает эксперт - 02.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241002/rubl-851928867.html
Продажа юаней ЦБ в октябре не отразится на рубле, считает эксперт
Продажа юаней ЦБ в октябре не отразится на рубле, считает эксперт - 02.10.2024, ПРАЙМ
Продажа юаней ЦБ в октябре не отразится на рубле, считает эксперт
ЦБ РФ продолжит продажу юаней в октябре – начале ноября и даже нарастит ее, однако рубль не отреагирует на это, прокомментировал РИА Новости старший... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T20:14+0300
2024-10-02T20:14+0300
экономика
россия
продажа валюты
рубль
юань
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ продолжит продажу юаней в октябре – начале ноября и даже нарастит ее, однако рубль не отреагирует на это, прокомментировал РИА Новости старший вице-президент офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Юрий Тулинов. Минфин РФ с 6 сентября по 4 октября направляет на покупку валюты и золота по бюджетному правилу 172,9 миллиарда рублей, по 8,2 миллиарда в день. ЦБ РФ с 9 января возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), причем во втором полугодии за счет отложенных в 2023 году операций добавляет к операциям в интересах Минфина продажу валюты на 8,4 миллиарда рублей в день. В итоге чистая продажа валюты регулятором составляет лишь 0,2 миллиарда рублей в день. В то же время, не стоит ожидать перехода регулятора к покупкам валюты, поскольку в октябре Минфин в рамках бюджетного правила сократит покупку валюты до 4,9 миллиарда рублей в день, считает Тулинов. "Значит, вместе с операциями ЦБ останутся рыночные нетто-продажи валюты - объемом 3,5 миллиарда рублей в день", - оценивает он. Директор по инвестициям компании "Астра Управление активами" Дмитрий Полевой ожидает сохранения продажи валюты Центробанком и в следующем году. "Дополнительные нефтегазовые доходы в 2025 году ожидаются в объеме 1,8 триллиона рублей, что потребовало бы покупок валюты по бюджетному правилу. Но одновременно ЦБ должен продавать валюту под расходы из ФНБ в 2024 году - на покрытие дефицита (1,3 триллиона рублей) и инвестиции в разрешенные активы (около 0,5-1 триллиона). Поэтому в 2025 году ЦБ, вероятно, останется нетто-продавцом валюты, что смягчит тренд на ослабление рубля", - говорит он. При этом Тулинов из Росбанка полагает, что для курса рубля все еще в приоритете другие темы: расчеты за ВЭД, геополитика, осмысление бюджета 2025-27 года. "Так что реакции в четверг на релиз Минфина по интервенциям не ожидаем", - резюмирует он.
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россия, продажа валюты, рубль, юань
Экономика, РОССИЯ, продажа валюты, рубль, юань
20:14 02.10.2024
 
Продажа юаней ЦБ в октябре не отразится на рубле, считает эксперт

Эксперт Тулинов: ЦБ нарастит продажу юаней в октябре, но рубль этого не заметит

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль.
Монеты номиналом один рубль. - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ продолжит продажу юаней в октябре – начале ноября и даже нарастит ее, однако рубль не отреагирует на это, прокомментировал РИА Новости старший вице-президент офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Юрий Тулинов.
Минфин РФ с 6 сентября по 4 октября направляет на покупку валюты и золота по бюджетному правилу 172,9 миллиарда рублей, по 8,2 миллиарда в день.
ЦБ РФ с 9 января возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), причем во втором полугодии за счет отложенных в 2023 году операций добавляет к операциям в интересах Минфина продажу валюты на 8,4 миллиарда рублей в день. В итоге чистая продажа валюты регулятором составляет лишь 0,2 миллиарда рублей в день.
В то же время, не стоит ожидать перехода регулятора к покупкам валюты, поскольку в октябре Минфин в рамках бюджетного правила сократит покупку валюты до 4,9 миллиарда рублей в день, считает Тулинов. "Значит, вместе с операциями ЦБ останутся рыночные нетто-продажи валюты - объемом 3,5 миллиарда рублей в день", - оценивает он.
Директор по инвестициям компании "Астра Управление активами" Дмитрий Полевой ожидает сохранения продажи валюты Центробанком и в следующем году.
"Дополнительные нефтегазовые доходы в 2025 году ожидаются в объеме 1,8 триллиона рублей, что потребовало бы покупок валюты по бюджетному правилу. Но одновременно ЦБ должен продавать валюту под расходы из ФНБ в 2024 году - на покрытие дефицита (1,3 триллиона рублей) и инвестиции в разрешенные активы (около 0,5-1 триллиона). Поэтому в 2025 году ЦБ, вероятно, останется нетто-продавцом валюты, что смягчит тренд на ослабление рубля", - говорит он.
При этом Тулинов из Росбанка полагает, что для курса рубля все еще в приоритете другие темы: расчеты за ВЭД, геополитика, осмысление бюджета 2025-27 года. "Так что реакции в четверг на релиз Минфина по интервенциям не ожидаем", - резюмирует он.
%Китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
Курс юаня на Мосбирже подобрался к отметке в 13,5 рубля
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