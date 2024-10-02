Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Приложение Rutube стало доступно в Google Play только пользователям США - 02.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241002/rutube-851917925.html
Приложение Rutube стало доступно в Google Play только пользователям США
Приложение Rutube стало доступно в Google Play только пользователям США - 02.10.2024, ПРАЙМ
Приложение Rutube стало доступно в Google Play только пользователям США
Мобильное приложение российского видеохостинга Rutube стало доступно в Google Play только для пользователей США, сообщил видеохостинг в своем Telegram-канале. | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T14:40+0300
2024-10-02T14:40+0300
россия
rutube
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848843867_0:0:2929:1648_1920x0_80_0_0_9cfc590686f007b592024dd5990bf906.jpg
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Мобильное приложение российского видеохостинга Rutube стало доступно в Google Play только для пользователей США, сообщил видеохостинг в своем Telegram-канале. "В магазине Google Play произошла забавная путаница: вместо введения строгих санкций приложение Rutube стало доступно только в США! Американцы уже активно изучают искусство русского стендапа и кулинарные мастер-классы по приготовлению пельменей, а россияне удивляются, что их национальный видеохостинг внезапно стал "голливудским эксклюзивом". Google запутался с санкциями и устроил культурный обмен, и теперь вся Америка в поисках ответа на вопрос, как же правильно вальсировать "Калинку". Поясняем: Google Play пытается заблокировать приложение Rutube почти во всех странах, кроме США", - сказано в сообщении. Корреспондент РИА Новости подтверждает, что мобильное приложение видеохостинга недоступно в Google Play. При попытке найти его отображается только детская версия Rutube. В августе мобильное приложение российского видеохостинга Rutube пропало из AppStore. Позже компания сообщила, что удаление приложения из AppStore является следствием санкций со стороны американской корпорации, компания будет прилагать усилия, чтобы вернуться на маркетплейс как можно скорее. Роскомнадзор также направил письмо администрации App Store с требованиями снять все наложенные ограничения с Rutube и разъяснить причины удаления приложения в App Store.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848843867_200:0:2929:2047_1920x0_80_0_0_b58297bda917d43038bfd7ff9eb5c772.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, rutube
РОССИЯ, RuTube
14:40 02.10.2024
 
Приложение Rutube стало доступно в Google Play только пользователям США

Приложение Rutube стало доступно в магазине Google Play только пользователям США

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРабота ПМЭФ-2024
Работа ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Мобильное приложение российского видеохостинга Rutube стало доступно в Google Play только для пользователей США, сообщил видеохостинг в своем Telegram-канале.
"В магазине Google Play произошла забавная путаница: вместо введения строгих санкций приложение Rutube стало доступно только в США! Американцы уже активно изучают искусство русского стендапа и кулинарные мастер-классы по приготовлению пельменей, а россияне удивляются, что их национальный видеохостинг внезапно стал "голливудским эксклюзивом". Google запутался с санкциями и устроил культурный обмен, и теперь вся Америка в поисках ответа на вопрос, как же правильно вальсировать "Калинку". Поясняем: Google Play пытается заблокировать приложение Rutube почти во всех странах, кроме США", - сказано в сообщении.
Корреспондент РИА Новости подтверждает, что мобильное приложение видеохостинга недоступно в Google Play. При попытке найти его отображается только детская версия Rutube.
В августе мобильное приложение российского видеохостинга Rutube пропало из AppStore. Позже компания сообщила, что удаление приложения из AppStore является следствием санкций со стороны американской корпорации, компания будет прилагать усилия, чтобы вернуться на маркетплейс как можно скорее. Роскомнадзор также направил письмо администрации App Store с требованиями снять все наложенные ограничения с Rutube и разъяснить причины удаления приложения в App Store.
 
РОССИЯRuTube
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала