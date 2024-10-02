https://1prime.ru/20241002/rutube-851917925.html

Приложение Rutube стало доступно в Google Play только пользователям США

Приложение Rutube стало доступно в Google Play только пользователям США - 02.10.2024, ПРАЙМ

Приложение Rutube стало доступно в Google Play только пользователям США

Мобильное приложение российского видеохостинга Rutube стало доступно в Google Play только для пользователей США, сообщил видеохостинг в своем Telegram-канале. | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T14:40+0300

2024-10-02T14:40+0300

2024-10-02T14:40+0300

россия

rutube

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Мобильное приложение российского видеохостинга Rutube стало доступно в Google Play только для пользователей США, сообщил видеохостинг в своем Telegram-канале. "В магазине Google Play произошла забавная путаница: вместо введения строгих санкций приложение Rutube стало доступно только в США! Американцы уже активно изучают искусство русского стендапа и кулинарные мастер-классы по приготовлению пельменей, а россияне удивляются, что их национальный видеохостинг внезапно стал "голливудским эксклюзивом". Google запутался с санкциями и устроил культурный обмен, и теперь вся Америка в поисках ответа на вопрос, как же правильно вальсировать "Калинку". Поясняем: Google Play пытается заблокировать приложение Rutube почти во всех странах, кроме США", - сказано в сообщении. Корреспондент РИА Новости подтверждает, что мобильное приложение видеохостинга недоступно в Google Play. При попытке найти его отображается только детская версия Rutube. В августе мобильное приложение российского видеохостинга Rutube пропало из AppStore. Позже компания сообщила, что удаление приложения из AppStore является следствием санкций со стороны американской корпорации, компания будет прилагать усилия, чтобы вернуться на маркетплейс как можно скорее. Роскомнадзор также направил письмо администрации App Store с требованиями снять все наложенные ограничения с Rutube и разъяснить причины удаления приложения в App Store.

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россия, rutube