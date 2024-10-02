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Российский рынок акций завершил основные торги снижением
Российский рынок акций завершил основные торги снижением - 02.10.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил основные торги снижением
Российский рынок акций во второй половине среды перешел к снижению, завершив день в "красной зоне", следует из данных Московской биржи. | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T19:33+0300
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций во второй половине среды перешел к снижению, завершив день в "красной зоне", следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,68%, до 2 766,79 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,95%, до 947,32 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,88%, до 922,28 пункта. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.02 мск дорожал на 0,24%, до 73,74 доллара за баррель. "С утра российский фондовый рынок рос на фоне растущих цен на нефть и на оптимистичных макроэкономических прогнозах в ходе обсуждения в Госдуме бюджета на 2025 год и два последующих года. Рост коммерческих запасов нефти (в США - ред.) несколько снизил активность покупателей на нефтяном рынке и отрикошетил на российский рынок акций", - рассказала Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "Российский рынок акций начал среду позитивно, демонстрируя умеренный рост. Индекс Мосбиржи подобрался к 2840 пунктам, однако удержаться в плюсе не удалось. Во второй половине дня бенчмарк отошел ниже 2800 пунктов. Восстановление рынка не получило развития несмотря на слабость рубля и рост нефтяных цен выше 75 долларов за баррель Brent", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир Инвестиций". Он отмечает, что динамика широкого рынка во многом зависит от вектора движения "тяжеловесов", в особенности акций "Газпрома", а в них за последнее время заметно выросла волатильность на новостном фоне. Сегодня вслед за очередным импульсом роста в бумагах газовой компании последовал спад, следом вниз потянулись другие голубые фишки, добавил Шепелев. "Рынок акций после позитивного начала дня к окончанию торговой сессии опустился вниз, несмотря на рост цен на нефть и очередной виток девальвации рубля… Глобально широкий рынок акций остается под прессингом высокой ключевой ставки", - сказал Максим Федосов из УК "Первая". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК Среди растущих можно отметить лишь акции "Сургутнефтегаза" (+0,46%), "СПБ Биржи" (+0,08%) и префы "Татнефти" (+0,02%). В лидерах снижения стоимости - акции ТМК (-3,91%), "Интер РАО" (-3,77%), "Русснефти" (-3,69%), "Мечела" (префы снижаются на 3,64%, обыкновенные акции - на 3,32%), "Распадской" (-3,51%), "Мосэнерго" (-3,34%), Московского кредитного банка (-3,26%). ПРОГНОЗЫ "По нашим оценкам, 3 октября индекс Мосбиржи может преимущественно консолидироваться в районе 2800 пунктов, при сохранении позитивной конъюнктуры возможны попытки пробиться к 2840-2850 пунктам", - говорит Шепелев. Мильчакова считает, что в четверг индекс Мосбиржи может показать колебания в коридоре 2750-2850 пунктов.
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биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, биржевые торги, российский рынок акций, индекс Мосбиржи, индекс РТС
Российский рынок акций завершил основные торги снижением
Российский рынок акций завершил основные торги среды снижением на 1,68%
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций во второй половине среды перешел к снижению, завершив день в "красной зоне", следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,68%, до 2 766,79 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,95%, до 947,32 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,88%, до 922,28 пункта.
Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.02 мск дорожал на 0,24%, до 73,74 доллара за баррель.
"С утра российский фондовый рынок рос на фоне растущих цен на нефть и на оптимистичных макроэкономических прогнозах в ходе обсуждения в Госдуме бюджета на 2025 год и два последующих года. Рост коммерческих запасов нефти (в США - ред.) несколько снизил активность покупателей на нефтяном рынке и отрикошетил на российский рынок акций", - рассказала Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
"Российский рынок акций начал среду позитивно, демонстрируя умеренный рост. Индекс Мосбиржи подобрался к 2840 пунктам, однако удержаться в плюсе не удалось. Во второй половине дня бенчмарк отошел ниже 2800 пунктов. Восстановление рынка не получило развития несмотря на слабость рубля и рост нефтяных цен выше 75 долларов за баррель Brent", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир Инвестиций".
Он отмечает, что динамика широкого рынка во многом зависит от вектора движения "тяжеловесов", в особенности акций "Газпрома", а в них за последнее время заметно выросла волатильность на новостном фоне. Сегодня вслед за очередным импульсом роста в бумагах газовой компании последовал спад, следом вниз потянулись другие голубые фишки, добавил Шепелев.
"Рынок акций после позитивного начала дня к окончанию торговой сессии опустился вниз, несмотря на рост цен на нефть и очередной виток девальвации рубля… Глобально широкий рынок акций остается под прессингом высокой ключевой ставки", - сказал Максим Федосов из УК "Первая".
ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК
Среди растущих можно отметить лишь акции "Сургутнефтегаза" (+0,46%), "СПБ Биржи" (+0,08%) и префы "Татнефти" (+0,02%).
В лидерах снижения стоимости - акции ТМК (-3,91%), "Интер РАО" (-3,77%), "Русснефти" (-3,69%), "Мечела" (префы снижаются на 3,64%, обыкновенные акции - на 3,32%), "Распадской" (-3,51%), "Мосэнерго" (-3,34%), Московского кредитного банка (-3,26%).
"По нашим оценкам, 3 октября индекс Мосбиржи может преимущественно консолидироваться в районе 2800 пунктов, при сохранении позитивной конъюнктуры возможны попытки пробиться к 2840-2850 пунктам", - говорит Шепелев.
Мильчакова считает, что в четверг индекс Мосбиржи может показать колебания в коридоре 2750-2850 пунктов.
Объем торгов на Мосбирже в сентябре снизился на четыре процента