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Российский рынок акций завершил основные торги снижением - 02.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241002/rynok-851927769.html
Российский рынок акций завершил основные торги снижением
Российский рынок акций завершил основные торги снижением - 02.10.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил основные торги снижением
Российский рынок акций во второй половине среды перешел к снижению, завершив день в "красной зоне", следует из данных Московской биржи. | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T19:33+0300
2024-10-02T19:33+0300
экономика
биржевые торги
российский рынок акций
индекс мосбиржи
индекс ртс
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций во второй половине среды перешел к снижению, завершив день в "красной зоне", следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,68%, до 2 766,79 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,95%, до 947,32 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,88%, до 922,28 пункта. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.02 мск дорожал на 0,24%, до 73,74 доллара за баррель. "С утра российский фондовый рынок рос на фоне растущих цен на нефть и на оптимистичных макроэкономических прогнозах в ходе обсуждения в Госдуме бюджета на 2025 год и два последующих года. Рост коммерческих запасов нефти (в США - ред.) несколько снизил активность покупателей на нефтяном рынке и отрикошетил на российский рынок акций", - рассказала Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "Российский рынок акций начал среду позитивно, демонстрируя умеренный рост. Индекс Мосбиржи подобрался к 2840 пунктам, однако удержаться в плюсе не удалось. Во второй половине дня бенчмарк отошел ниже 2800 пунктов. Восстановление рынка не получило развития несмотря на слабость рубля и рост нефтяных цен выше 75 долларов за баррель Brent", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир Инвестиций". Он отмечает, что динамика широкого рынка во многом зависит от вектора движения "тяжеловесов", в особенности акций "Газпрома", а в них за последнее время заметно выросла волатильность на новостном фоне. Сегодня вслед за очередным импульсом роста в бумагах газовой компании последовал спад, следом вниз потянулись другие голубые фишки, добавил Шепелев. "Рынок акций после позитивного начала дня к окончанию торговой сессии опустился вниз, несмотря на рост цен на нефть и очередной виток девальвации рубля… Глобально широкий рынок акций остается под прессингом высокой ключевой ставки", - сказал Максим Федосов из УК "Первая". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК Среди растущих можно отметить лишь акции "Сургутнефтегаза" (+0,46%), "СПБ Биржи" (+0,08%) и префы "Татнефти" (+0,02%). В лидерах снижения стоимости - акции ТМК (-3,91%), "Интер РАО" (-3,77%), "Русснефти" (-3,69%), "Мечела" (префы снижаются на 3,64%, обыкновенные акции - на 3,32%), "Распадской" (-3,51%), "Мосэнерго" (-3,34%), Московского кредитного банка (-3,26%). ПРОГНОЗЫ "По нашим оценкам, 3 октября индекс Мосбиржи может преимущественно консолидироваться в районе 2800 пунктов, при сохранении позитивной конъюнктуры возможны попытки пробиться к 2840-2850 пунктам", - говорит Шепелев. Мильчакова считает, что в четверг индекс Мосбиржи может показать колебания в коридоре 2750-2850 пунктов.
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биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, биржевые торги, российский рынок акций, индекс Мосбиржи, индекс РТС
19:33 02.10.2024
 
Российский рынок акций завершил основные торги снижением

Российский рынок акций завершил основные торги среды снижением на 1,68%

© Unsplash/Wance PaleriКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Wance Paleri
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций во второй половине среды перешел к снижению, завершив день в "красной зоне", следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,68%, до 2 766,79 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,95%, до 947,32 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,88%, до 922,28 пункта.
Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.02 мск дорожал на 0,24%, до 73,74 доллара за баррель.
"С утра российский фондовый рынок рос на фоне растущих цен на нефть и на оптимистичных макроэкономических прогнозах в ходе обсуждения в Госдуме бюджета на 2025 год и два последующих года. Рост коммерческих запасов нефти (в США - ред.) несколько снизил активность покупателей на нефтяном рынке и отрикошетил на российский рынок акций", - рассказала Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
"Российский рынок акций начал среду позитивно, демонстрируя умеренный рост. Индекс Мосбиржи подобрался к 2840 пунктам, однако удержаться в плюсе не удалось. Во второй половине дня бенчмарк отошел ниже 2800 пунктов. Восстановление рынка не получило развития несмотря на слабость рубля и рост нефтяных цен выше 75 долларов за баррель Brent", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир Инвестиций".
Он отмечает, что динамика широкого рынка во многом зависит от вектора движения "тяжеловесов", в особенности акций "Газпрома", а в них за последнее время заметно выросла волатильность на новостном фоне. Сегодня вслед за очередным импульсом роста в бумагах газовой компании последовал спад, следом вниз потянулись другие голубые фишки, добавил Шепелев.
"Рынок акций после позитивного начала дня к окончанию торговой сессии опустился вниз, несмотря на рост цен на нефть и очередной виток девальвации рубля… Глобально широкий рынок акций остается под прессингом высокой ключевой ставки", - сказал Максим Федосов из УК "Первая".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК

Среди растущих можно отметить лишь акции "Сургутнефтегаза" (+0,46%), "СПБ Биржи" (+0,08%) и префы "Татнефти" (+0,02%).
В лидерах снижения стоимости - акции ТМК (-3,91%), "Интер РАО" (-3,77%), "Русснефти" (-3,69%), "Мечела" (префы снижаются на 3,64%, обыкновенные акции - на 3,32%), "Распадской" (-3,51%), "Мосэнерго" (-3,34%), Московского кредитного банка (-3,26%).

ПРОГНОЗЫ

"По нашим оценкам, 3 октября индекс Мосбиржи может преимущественно консолидироваться в районе 2800 пунктов, при сохранении позитивной конъюнктуры возможны попытки пробиться к 2840-2850 пунктам", - говорит Шепелев.
Мильчакова считает, что в четверг индекс Мосбиржи может показать колебания в коридоре 2750-2850 пунктов.
Мосбиржа.
Объем торгов на Мосбирже в сентябре снизился на четыре процента
18:08
 
Экономикабиржевые торгироссийский рынок акцийиндекс Мосбиржииндекс РТС
 
 
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