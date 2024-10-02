https://1prime.ru/20241002/sakhalin2-851920555.html

В операторе "Сахалина-2" раскрыли планы по новой линии производства СПГ

В операторе "Сахалина-2" раскрыли планы по новой линии производства СПГ - 02.10.2024, ПРАЙМ

В операторе "Сахалина-2" раскрыли планы по новой линии производства СПГ

"Сахалин-2" сохраняет планы строительства третьей технологической линии производства сжиженного природного газа (СПГ), но точных сроков нет, сообщил... | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T16:33+0300

2024-10-02T16:33+0300

2024-10-02T16:33+0300

энергетика

россия

сахалин-2

производство спг

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 окт – ПРАЙМ. "Сахалин-2" сохраняет планы строительства третьей технологической линии производства сжиженного природного газа (СПГ), но точных сроков нет, сообщил коммерческий директор оператора проекта – ООО "Сахалинская энергия" – Андрей Охоткин на Дальневосточном энергетическом форуме "Нефть и газ Сахалина". "Планы (расширения производственных мощностей – ред.) сохраняются, они с большим (количеством – ред.) партнеров на самом деле не сильно были связаны. Все очень просто, вопрос в ресурсе. Когда у нас будет дополнительный объем газа, который позволит нам самим посмотреть дальнюю перспективу для обеспечения сегодняшнего производства, и дополнительные ресурсы, мы обязательно доведем, конечно, строительство третьей линии", – сказал он. "Поскольку все уже рассчитано. Мы даже прошли госэкспертизы, как известно. Понятно, надо будет повторить уже в новой конфигурации. Но мы абсолютно заточены на то, чтобы расширить производство", – добавил Охоткин, уточнив, что проходить заново экспертизу придется, скорее всего, с российскими технологическими партнерами. "Когда, пока никто не знает", – также отметил он. "Сахалин-2" – нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа: Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Построенная инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод сжижения газа. Проектная мощность составляет 9,6 миллиона тонн СПГ в год, однако завод производил и больше – до 11,6 миллиона тонн. Строительство третьей линии может увеличить мощность "Сахалина-2" в полтора раза – примерно до 15 миллионов тонн. Крупнейший акционер проекта – "Газпром" с 77,5%, японским Mitsui и Mitsubishi принадлежит по 12,5% и 10% соответственно. XXVIII Дальневосточный энергетический форум "Нефть и газ Сахалина" проходит в Южно-Сахалинске 2–4 октября. Участие в нем принимают 138 компаний, в том числе из Китая и Индии.

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россия, сахалин-2, производство спг