https://1prime.ru/20241002/sanktsii-851906618.html

Посол объяснил, зачем страны Запада вводят санкции

Посол объяснил, зачем страны Запада вводят санкции - 02.10.2024, ПРАЙМ

Посол объяснил, зачем страны Запада вводят санкции

Западные страны во главе с Вашингтоном стремятся устранить геополитических конкурентов посредством санкционного давления, а также разжигания конфликтов, считает | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T08:21+0300

2024-10-02T08:21+0300

2024-10-02T08:21+0300

политика

запад

сша

однополярный миропорядок

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/82204/57/822045744_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_bf00ddc00e06477251d6507c084d4434.jpg

ПЕКИН, 2 окт – ПРАЙМ. Западные страны во главе с Вашингтоном стремятся устранить геополитических конкурентов посредством санкционного давления, а также разжигания конфликтов, считает посол России в Китае Игорь Моргулов. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости."Эти тектонические сдвиги способствуют демократизации международных отношений и становлению более справедливого миропорядка, а значит – благоприятны для стран "мирового большинства", к которому принадлежат Россия и Китай", - подчеркнул дипломат. Он также обратил внимание, что изменение миропорядка не устраивает западные страны и, в частности, США, поскольку они привыкли мыслить "в логике гегемонизма".Моргулов резюмировал, что Запад не может принять изменившуюся систему миропорядка и потому стремится сдержать "естественный ход истории" путем устранения конкурентов и введения различного рода рестрикций.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 2 октября в 9.00 мск.

https://1prime.ru/20241002/zapad-851906080.html

запад

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

запад, сша, однополярный миропорядок, россия