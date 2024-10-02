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Посол объяснил, зачем страны Запада вводят санкции - 02.10.2024, ПРАЙМ
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Посол объяснил, зачем страны Запада вводят санкции
Посол объяснил, зачем страны Запада вводят санкции - 02.10.2024, ПРАЙМ
Посол объяснил, зачем страны Запада вводят санкции
Западные страны во главе с Вашингтоном стремятся устранить геополитических конкурентов посредством санкционного давления, а также разжигания конфликтов, считает | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T08:21+0300
2024-10-02T08:21+0300
политика
запад
сша
однополярный миропорядок
россия
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ПЕКИН, 2 окт – ПРАЙМ. Западные страны во главе с Вашингтоном стремятся устранить геополитических конкурентов посредством санкционного давления, а также разжигания конфликтов, считает посол России в Китае Игорь Моргулов. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости."Эти тектонические сдвиги способствуют демократизации международных отношений и становлению более справедливого миропорядка, а значит – благоприятны для стран "мирового большинства", к которому принадлежат Россия и Китай", - подчеркнул дипломат. Он также обратил внимание, что изменение миропорядка не устраивает западные страны и, в частности, США, поскольку они привыкли мыслить "в логике гегемонизма".Моргулов резюмировал, что Запад не может принять изменившуюся систему миропорядка и потому стремится сдержать "естественный ход истории" путем устранения конкурентов и введения различного рода рестрикций.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 2 октября в 9.00 мск.
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запад, сша, однополярный миропорядок, россия
Политика, ЗАПАД, США, однополярный миропорядок, РОССИЯ
08:21 02.10.2024
 
Посол объяснил, зачем страны Запада вводят санкции

Моргулов: ряд стран во главе с США пытаются устранить конкурентов путем введения санкций

© flickr.com / Downing StreetЛоготип и флаги стран-участниц НАТО
Логотип и флаги стран-участниц НАТО - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
© flickr.com / Downing Street
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ПЕКИН, 2 окт – ПРАЙМ. Западные страны во главе с Вашингтоном стремятся устранить геополитических конкурентов посредством санкционного давления, а также разжигания конфликтов, считает посол России в Китае Игорь Моргулов. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
"Эти тектонические сдвиги способствуют демократизации международных отношений и становлению более справедливого миропорядка, а значит – благоприятны для стран "мирового большинства", к которому принадлежат Россия и Китай", - подчеркнул дипломат.
Он также обратил внимание, что изменение миропорядка не устраивает западные страны и, в частности, США, поскольку они привыкли мыслить "в логике гегемонизма".
Моргулов резюмировал, что Запад не может принять изменившуюся систему миропорядка и потому стремится сдержать "естественный ход истории" путем устранения конкурентов и введения различного рода рестрикций.
Флаги России и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
Запад больше не сможет развиваться за счет чужих ресурсов, считает посол
07:30
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 2 октября в 9.00 мск.
 
ПолитикаЗАПАДСШАоднополярный миропорядокРОССИЯ
 
 
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