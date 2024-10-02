https://1prime.ru/20241002/sanktsii-851915928.html
Евросоюз введет новый режим санкций против России
Евросоюз введет новый режим санкций против России - 02.10.2024, ПРАЙМ
Евросоюз введет новый режим санкций против России
Постпреды государств-членов Евросоюза на заседании в Брюсселе утвердили новый режим антироссийских санкций. Основанием для введения обозначены якобы... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T13:39+0300
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2024-10-02T13:39+0300
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БРЮССЕЛЬ, 2 окт – ПРАЙМ. Постпреды государств-членов Евросоюза на заседании в Брюсселе утвердили новый режим антироссийских санкций. Основанием для введения обозначены якобы "дестабилизирующие действия за рубежом", передает осведомленный источник в Совете ЕС новостному агентству РИА Новости. "Этот пункт повестки заседания постпредов был одобрен, он будет введен в действие на следующей неделе", - подчеркнул собеседник агентства. На данный момент определены рамки санкций, которые конкретизируют критерии для внесения физических лиц и организаций в санкционные списки. Позже ЕК и страны-члены смогут составить списки фигурантов для рестрикций. После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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санкции против рф, ес, ек, россия
Политика, санкции против РФ, ЕС, ЕК, РОССИЯ
Евросоюз введет новый режим санкций против России
Новый режим санкций ЕС против РФ введут в действие на следующей неделе
БРЮССЕЛЬ, 2 окт – ПРАЙМ. Постпреды государств-членов Евросоюза на заседании в Брюсселе утвердили новый режим антироссийских санкций. Основанием для введения обозначены якобы "дестабилизирующие действия за рубежом", передает осведомленный источник в Совете ЕС новостному агентству РИА Новости.
"Этот пункт повестки заседания постпредов был одобрен, он будет введен в действие на следующей неделе", - подчеркнул собеседник агентства.
На данный момент определены рамки санкций, которые конкретизируют критерии для внесения физических лиц и организаций в санкционные списки. Позже ЕК и страны-члены смогут составить списки фигурантов для рестрикций.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Посол объяснил, зачем страны Запада вводят санкции