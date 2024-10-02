Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Евросоюз введет новый режим санкций против России - 02.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241002/sanktsii-851915928.html
Евросоюз введет новый режим санкций против России
Евросоюз введет новый режим санкций против России - 02.10.2024, ПРАЙМ
Евросоюз введет новый режим санкций против России
Постпреды государств-членов Евросоюза на заседании в Брюсселе утвердили новый режим антироссийских санкций. Основанием для введения обозначены якобы... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T13:39+0300
2024-10-02T13:39+0300
политика
санкции против рф
ес
ек
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83833/90/838339079_0:20:3212:1827_1920x0_80_0_0_32f4b4f4ef65780e2db27841cd180629.jpg
БРЮССЕЛЬ, 2 окт – ПРАЙМ. Постпреды государств-членов Евросоюза на заседании в Брюсселе утвердили новый режим антироссийских санкций. Основанием для введения обозначены якобы "дестабилизирующие действия за рубежом", передает осведомленный источник в Совете ЕС новостному агентству РИА Новости. "Этот пункт повестки заседания постпредов был одобрен, он будет введен в действие на следующей неделе", - подчеркнул собеседник агентства. На данный момент определены рамки санкций, которые конкретизируют критерии для внесения физических лиц и организаций в санкционные списки. Позже ЕК и страны-члены смогут составить списки фигурантов для рестрикций. После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://1prime.ru/20241002/sanktsii-851906618.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83833/90/838339079_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_f0d971093040bb0ba56c8436b0256513.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
санкции против рф, ес, ек, россия
Политика, санкции против РФ, ЕС, ЕК, РОССИЯ
13:39 02.10.2024
 
Евросоюз введет новый режим санкций против России

Новый режим санкций ЕС против РФ введут в действие на следующей неделе

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 2 окт – ПРАЙМ. Постпреды государств-членов Евросоюза на заседании в Брюсселе утвердили новый режим антироссийских санкций. Основанием для введения обозначены якобы "дестабилизирующие действия за рубежом", передает осведомленный источник в Совете ЕС новостному агентству РИА Новости.
"Этот пункт повестки заседания постпредов был одобрен, он будет введен в действие на следующей неделе", - подчеркнул собеседник агентства.
На данный момент определены рамки санкций, которые конкретизируют критерии для внесения физических лиц и организаций в санкционные списки. Позже ЕК и страны-члены смогут составить списки фигурантов для рестрикций.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Логотип и флаги стран-участниц НАТО - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
Посол объяснил, зачем страны Запада вводят санкции
08:21
 
Политикасанкции против РФЕСЕКРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала