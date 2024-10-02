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Производство сельхозпродукции в России снизилось на 14,7 процента - 02.10.2024, ПРАЙМ
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Производство сельхозпродукции в России снизилось на 14,7 процента
Производство сельхозпродукции в России снизилось на 14,7 процента - 02.10.2024, ПРАЙМ
Производство сельхозпродукции в России снизилось на 14,7 процента
Производство продукции сельского хозяйства в России в августе 2024 года по сравнению с августом 2023 года снизилось на 14,7%, по сравнению с июлем 2024 года -... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T19:15+0300
2024-10-02T19:15+0300
экономика
росстат
россия
апк
сельхозпродукция
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Производство продукции сельского хозяйства в России в августе 2024 года по сравнению с августом 2023 года снизилось на 14,7%, по сравнению с июлем 2024 года - на 5,9%, следует из материалов Росстата. "Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в августе 2024 года в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 925,1 миллиарда рублей, в январе-августе 2024 года - 4310,7 миллиарда рублей", - сообщил Росстат. Во всех видах хозяйств России поголовье крупного рогатого скота на конец августа составляло 17,4 миллиона голов (на 3,8% меньше по сравнению с соответствующей датой предыдущего года), из него коров - 7,5 миллиона (на 3,1% меньше). Поголовье свиней выросло на 0,1% - до 29 миллионов, овец и коз сократилось на 4,4% - до 21,4 миллиона. В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 38,7% поголовья крупного рогатого скота, 6,2% свиней, 44,2% овец и коз (на конец августа 2023 года 38,7%, 6,8%, 43,8% соответственно). Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в августе в хозяйствах всех категорий по сравнению с тем же месяцем прошлого года выросло на 4,3%, молока - на 3,5%, яиц - на 0,8%. Оборот организаций с основным видом деятельности "Рыболовство и рыбоводство" в августе 2024 года составил 55,8 миллиарда рублей, что в действующих ценах на 3,8% меньше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, в январе-августе 2024 года - на 7,3% больше.
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росстат, россия, апк, сельхозпродукция
Экономика, Росстат, РОССИЯ, АПК, сельхозпродукция
19:15 02.10.2024
 
Производство сельхозпродукции в России снизилось на 14,7 процента

Росстат: РФ в августе снизила производство сельхозпродукции на 14,7 процента

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСбор урожая рапса и пшеницы в Новосибирской области
Сбор урожая рапса и пшеницы в Новосибирской области - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Производство продукции сельского хозяйства в России в августе 2024 года по сравнению с августом 2023 года снизилось на 14,7%, по сравнению с июлем 2024 года - на 5,9%, следует из материалов Росстата.
"Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в августе 2024 года в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 925,1 миллиарда рублей, в январе-августе 2024 года - 4310,7 миллиарда рублей", - сообщил Росстат.
Во всех видах хозяйств России поголовье крупного рогатого скота на конец августа составляло 17,4 миллиона голов (на 3,8% меньше по сравнению с соответствующей датой предыдущего года), из него коров - 7,5 миллиона (на 3,1% меньше). Поголовье свиней выросло на 0,1% - до 29 миллионов, овец и коз сократилось на 4,4% - до 21,4 миллиона. В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 38,7% поголовья крупного рогатого скота, 6,2% свиней, 44,2% овец и коз (на конец августа 2023 года 38,7%, 6,8%, 43,8% соответственно).
Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в августе в хозяйствах всех категорий по сравнению с тем же месяцем прошлого года выросло на 4,3%, молока - на 3,5%, яиц - на 0,8%.
Оборот организаций с основным видом деятельности "Рыболовство и рыбоводство" в августе 2024 года составил 55,8 миллиарда рублей, что в действующих ценах на 3,8% меньше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, в январе-августе 2024 года - на 7,3% больше.
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