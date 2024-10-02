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Дочка "Газпром нефти" первой прошла сертификацию Росавиации для заправщиков - 02.10.2024, ПРАЙМ
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Дочка "Газпром нефти" первой прошла сертификацию Росавиации для заправщиков
Дочка "Газпром нефти" первой прошла сертификацию Росавиации для заправщиков - 02.10.2024, ПРАЙМ
Дочка "Газпром нефти" первой прошла сертификацию Росавиации для заправщиков
"Газпромнефть-Аэро" первой в РФ прошла обязательную сертификацию Росавиации для операторов авиационных горюче-смазочных материалов и получила сертификат о... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T11:56+0300
2024-10-02T11:56+0300
энергетика
росавиация
газпромнефть
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. "Газпромнефть-Аэро" первой в РФ прошла обязательную сертификацию Росавиации для операторов авиационных горюче-смазочных материалов и получила сертификат о соответствии требованиям федеральных авиационных правил (ФАП-48), сообщает пресс-служба компании. Обязательная государственная сертификация введена с 1 сентября 2024 года. Ранее она действовала до 2015 года, однако после изменений в Воздушном кодексе была отменена, в результате компании могли проходить только добровольную сертификацию в ГосНИИ ГА на основе ФАП-89 и ФАП-126. Требования ФАП-48 применяются к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим заправку гражданских воздушных судов авиационными горюче-смазочными материалами и (или) обработку специальными жидкостями. "Газпромнефть-Аэро", оператор авиатопливного бизнеса "Газпром нефти", первым в России прошел обязательную сертификацию Росавиации. В сентябре 2024 года по итогам выездной проверки "Газпромнефть-Аэро Шереметьево" получило сертификат о соответствии требованиям федеральных авиационных правил, утвержденных Минтрансом России для операторов авиационных горюче-смазочных материалов", - говорится в сообщении компании. К 2026 году "Газпромнефть-Аэро" планирует сертифицировать еще 19 топливозаправочных комплексов "В России более 250 операторов авиационных ГСМ, которым предстоит пройти обязательную сертификацию. Для этого мы составили график выездных проверок компаний. Обязательная сертификация обеспечит дополнительный уровень контроля и стандартов для топливозаправочных комплексов в аэропортах, что в итоге позитивно отразится на безопасности полетов", - приводятся в сообщении пресс-службы слова заместителя начальника управления аэропортовой деятельности Росавиации Николая Мищенко. "Газпромнефть-Аэро" - дочернее предприятие "Газпром нефти". Компания занимается заправкой воздушных судов и реализацией авиационного топлива "в крыло" с начала 2008 года.
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росавиация, газпромнефть
Энергетика, Росавиация, ГАЗПРОМНЕФТЬ
11:56 02.10.2024
 
Дочка "Газпром нефти" первой прошла сертификацию Росавиации для заправщиков

"Газпромнефть-Аэро" прошла обязательную сертификацию Росавиации для заправщиков

© Unsplash/Giuseppe FamianiСамолет, аэропорт
Самолет, аэропорт
© Unsplash/Giuseppe Famiani
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. "Газпромнефть-Аэро" первой в РФ прошла обязательную сертификацию Росавиации для операторов авиационных горюче-смазочных материалов и получила сертификат о соответствии требованиям федеральных авиационных правил (ФАП-48), сообщает пресс-служба компании.
Обязательная государственная сертификация введена с 1 сентября 2024 года. Ранее она действовала до 2015 года, однако после изменений в Воздушном кодексе была отменена, в результате компании могли проходить только добровольную сертификацию в ГосНИИ ГА на основе ФАП-89 и ФАП-126. Требования ФАП-48 применяются к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим заправку гражданских воздушных судов авиационными горюче-смазочными материалами и (или) обработку специальными жидкостями.
"Газпромнефть-Аэро", оператор авиатопливного бизнеса "Газпром нефти", первым в России прошел обязательную сертификацию Росавиации. В сентябре 2024 года по итогам выездной проверки "Газпромнефть-Аэро Шереметьево" получило сертификат о соответствии требованиям федеральных авиационных правил, утвержденных Минтрансом России для операторов авиационных горюче-смазочных материалов", - говорится в сообщении компании.
К 2026 году "Газпромнефть-Аэро" планирует сертифицировать еще 19 топливозаправочных комплексов
"В России более 250 операторов авиационных ГСМ, которым предстоит пройти обязательную сертификацию. Для этого мы составили график выездных проверок компаний. Обязательная сертификация обеспечит дополнительный уровень контроля и стандартов для топливозаправочных комплексов в аэропортах, что в итоге позитивно отразится на безопасности полетов", - приводятся в сообщении пресс-службы слова заместителя начальника управления аэропортовой деятельности Росавиации Николая Мищенко.
"Газпромнефть-Аэро" - дочернее предприятие "Газпром нефти". Компания занимается заправкой воздушных судов и реализацией авиационного топлива "в крыло" с начала 2008 года.
 
ЭнергетикаРосавиацияГАЗПРОМНЕФТЬ
 
 
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