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"Севергрупп" стала владельцем одного из крупнейших производителей шин в РФ - 02.10.2024, ПРАЙМ
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"Севергрупп" стала владельцем одного из крупнейших производителей шин в РФ
"Севергрупп" стала владельцем одного из крупнейших производителей шин в РФ - 02.10.2024, ПРАЙМ
"Севергрупп" стала владельцем одного из крупнейших производителей шин в РФ
"Севергрупп" объявила о покупке группы компаний "Кордиант", входящей в число крупнейших производителей шин в России. | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T12:02+0300
2024-10-02T12:02+0300
севергрупп
шины
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. "Севергрупп" объявила о покупке группы компаний "Кордиант", входящей в число крупнейших производителей шин в России. "Севергрупп" стала владельцем входящего в тройку крупнейших в РФ производителей шин с заводами по всей стране и получила права на диверсифицированный портфель брендов ГК "Кордиант": в линейке легковых шин это - Cordiant, Tunga, Torrero, Gislaved, в линейке грузовых – Cordiant Professional и Tyrex, в прочей продукции Метеор Авто, Метеор Термо и Метеор Тех", - говорится в сообщении "Севергрупп". На предприятиях работает около 8 тысяч человек. Отмечается, что "Севергрупп" получила право собственности на активы с 1 октября 2024 года, сделка одобрена антимонопольными органами. Сумма сделки не уточняется. "Активы "Кордиант" стали частью "Севергрупп" в очень важный для рынка период трансформации. От того, насколько эффективно будет осуществляться управление предприятиями и их развитие, зависит, смогут ли российские шины, автокомпоненты и техника удовлетворить растущий спрос отечественного потребителя в результате локализации этих отраслей – как в массовом, так и в премиальном сегменте", - приводятся в сообщении слова генерального директора и основного владельца "Севергрупп" Алексея Мордашова.
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севергрупп, шины
Севергрупп, шины
12:02 02.10.2024
 
"Севергрупп" стала владельцем одного из крупнейших производителей шин в РФ

"Севергрупп" объявила о покупке группы компаний "Кордиант"

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкХранение шин
Хранение шин - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. "Севергрупп" объявила о покупке группы компаний "Кордиант", входящей в число крупнейших производителей шин в России.
"Севергрупп" стала владельцем входящего в тройку крупнейших в РФ производителей шин с заводами по всей стране и получила права на диверсифицированный портфель брендов ГК "Кордиант": в линейке легковых шин это - Cordiant, Tunga, Torrero, Gislaved, в линейке грузовых – Cordiant Professional и Tyrex, в прочей продукции Метеор Авто, Метеор Термо и Метеор Тех", - говорится в сообщении "Севергрупп".
На предприятиях работает около 8 тысяч человек. Отмечается, что "Севергрупп" получила право собственности на активы с 1 октября 2024 года, сделка одобрена антимонопольными органами. Сумма сделки не уточняется.
"Активы "Кордиант" стали частью "Севергрупп" в очень важный для рынка период трансформации. От того, насколько эффективно будет осуществляться управление предприятиями и их развитие, зависит, смогут ли российские шины, автокомпоненты и техника удовлетворить растущий спрос отечественного потребителя в результате локализации этих отраслей – как в массовом, так и в премиальном сегменте", - приводятся в сообщении слова генерального директора и основного владельца "Севергрупп" Алексея Мордашова.
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