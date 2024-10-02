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Новая схема: мошенники начали использовать повестки в суд

Новая схема: мошенники начали использовать повестки в суд - 02.10.2024, ПРАЙМ

Новая схема: мошенники начали использовать повестки в суд

Злоумышленники, представляющиеся помощниками судьи, предлагают своим жертвам через "Госуслуги" получить информацию о назначенной дате судебного разбирательства. | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T06:12+0300

2024-10-02T06:12+0300

2024-10-02T06:12+0300

мошенничество

мошеннические схемы

суд

повестки

россия

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Злоумышленники, представляющиеся помощниками судьи, предлагают своим жертвам через "Госуслуги" получить информацию о назначенной дате судебного разбирательства. Таким образом мошенники приобретают доступ к персональным данным пользователя, поделилась эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Алла Храпунова в беседе с РИА Новости. Помимо этого, добавила Храпунова, мошенники обещают жертвам, что после получения согласия вся информация в рамках судебного разбирательства станет доступна в личном кабинете на "Госуслугах". Для подтверждения согласия россиян просят продиктовать код из сообщения. "Мошенники в разговоре очень подробно описывают суть рассматриваемого дела, его номер, участников, фамилию судьи. Все это усыпляет бдительность и вызывает доверие к звонящему", - обратила внимание эксперт. Храпунова также добавила, что все данные, которые используют мошенники, доступны на сайтах судов: в поисковой строке можно ввести фамилию, а база покажет, в каких судебных разбирательствах участвует гражданин, а также предоставит все необходимые подробности дела."Стоит помнить, что работники суда никогда не запрашивают коды из смс", - подчеркнула она. Доступ же к личному кабинету злоумышленникам нужен для просмотра и скачивания личной информации пользователя.

https://1prime.ru/20240925/moshenniki-851750358.html

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мошеннические схемы, суд, повестки, россия