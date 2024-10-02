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В России начали серийную сборку отечественных смартфонов FPLUS R570E - 02.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241002/smartfon-851920233.html
В России начали серийную сборку отечественных смартфонов FPLUS R570E
В России начали серийную сборку отечественных смартфонов FPLUS R570E - 02.10.2024, ПРАЙМ
В России начали серийную сборку отечественных смартфонов FPLUS R570E
Серийная сборка российских смартфонов началась на АО "НПО "Цифровые Телевизионные Системы" ("ЦТС") в Калининградской области, которое входит в состав... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T16:22+0300
2024-10-02T16:22+0300
экономика
россия
смартфоны
импортозамещение
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КАЛИНИНГРАД, 2 окт - ПРАЙМ. Серийная сборка российских смартфонов началась на АО "НПО "Цифровые Телевизионные Системы" ("ЦТС") в Калининградской области, которое входит в состав инновационного кластера "Технополис GS", завод отгрузил заказчику партию из 10 000 устройств, сообщает пресс-служба холдинга GS Group. "Серийная сборка российских мобильных устройств на АО "НПО "Цифровые Телевизионные Системы" ("ЦТС") в Калининградской области стартовала в начале сентября со скоростью 1 смартфон в минуту. 30 сентября завод отгрузил заказчику партию из десяти тысяч устройств", - говорится в сообщении. Отмечается, что это защищенные корпоративные смартфоны FPLU S R570E под управлением ОС "Аврора". Устройства предназначены для автоматизации работы сотрудников, в том числе в сложных условиях. Конструкция по стандарту IP68 делает смартфон устойчивым к влаге, пыли и физическим воздействиям (падению, ударам и т.д.). Устройства оснащены встроенными сканерами лица и отпечатков пальца, акселерометром, гироскопом, датчиками освещенности и приближения. Высокую автономность гарантирует аккумулятор емкостью 5080 mA-ч. Смартфоны серии R570E включены в реестр Минпромторга России. "В случае со смартфонами Fplus высокую скорость сборки обеспечила масштабная модернизация завода, стартовавшая в марте этого года. В дооснащение производства холдинг "GS Group" инвестировал 182 миллионов рублей. Поступательное перемещение контрактной сборки на российские площадки последовательно приближает нас к импортонезависимости в радиоэлектронике", - приводит пресс-служба слова генерального директора "ЦТС" Дмитрия Фомичева. Это не первый опыт сотрудничества GS Group и Fplus. За несколько лет в инновационном кластере "Технополис GS" в Гусеве были собраны десятки тысяч смартфонов, планшетов и материнских плат для Fplus. "Завод обеспечивает монтаж компонентов на печатной плате, собирает конечные устройства, калибрует, тестирует и упаковывает их. Перенос этих операций в Россию позволяет выпускать действительно отечественные продукты, отвечающие актуальным запросам со стороны заказчиков из корпоративного и госсектора", - приводит пресс-служба слова главного исполнительного директора Fplus Михаила Волкова. "Технополис GS" - крупнейший в России частный инновационный кластер, флагманский инвестиционный проект холдинга GS Group. Он расположен в городе Гусеве Калининградской области. Инвестиции в проект превышают 10 миллиардов рублей, площадь развиваемой территории - 230 гектаров. В состав кластера входят производственная зона, жилой квартал и креативное пространство. Ключевые направления производства - микроэлектроника и потребительская электроника. Здесь разрабатывают и массово выпускают первые российские SSD (solid-state drive, твердотельные накопители) и уникальные для отечественного рынка микропроцессоры, ведут разработки в области светодиодов, решений в сфере умного дома и умного города.
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россия, смартфоны, импортозамещение
Экономика, РОССИЯ, смартфоны, импортозамещение
16:22 02.10.2024
 
В России начали серийную сборку отечественных смартфонов FPLUS R570E

GS Group: под Калининградом начали собирать российские смартфоны FPLUS R570E

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаги России
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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КАЛИНИНГРАД, 2 окт - ПРАЙМ. Серийная сборка российских смартфонов началась на АО "НПО "Цифровые Телевизионные Системы" ("ЦТС") в Калининградской области, которое входит в состав инновационного кластера "Технополис GS", завод отгрузил заказчику партию из 10 000 устройств, сообщает пресс-служба холдинга GS Group.
"Серийная сборка российских мобильных устройств на АО "НПО "Цифровые Телевизионные Системы" ("ЦТС") в Калининградской области стартовала в начале сентября со скоростью 1 смартфон в минуту. 30 сентября завод отгрузил заказчику партию из десяти тысяч устройств", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это защищенные корпоративные смартфоны FPLU S R570E под управлением ОС "Аврора". Устройства предназначены для автоматизации работы сотрудников, в том числе в сложных условиях. Конструкция по стандарту IP68 делает смартфон устойчивым к влаге, пыли и физическим воздействиям (падению, ударам и т.д.). Устройства оснащены встроенными сканерами лица и отпечатков пальца, акселерометром, гироскопом, датчиками освещенности и приближения. Высокую автономность гарантирует аккумулятор емкостью 5080 mA-ч. Смартфоны серии R570E включены в реестр Минпромторга России.
"В случае со смартфонами Fplus высокую скорость сборки обеспечила масштабная модернизация завода, стартовавшая в марте этого года. В дооснащение производства холдинг "GS Group" инвестировал 182 миллионов рублей. Поступательное перемещение контрактной сборки на российские площадки последовательно приближает нас к импортонезависимости в радиоэлектронике", - приводит пресс-служба слова генерального директора "ЦТС" Дмитрия Фомичева.
Это не первый опыт сотрудничества GS Group и Fplus. За несколько лет в инновационном кластере "Технополис GS" в Гусеве были собраны десятки тысяч смартфонов, планшетов и материнских плат для Fplus.
"Завод обеспечивает монтаж компонентов на печатной плате, собирает конечные устройства, калибрует, тестирует и упаковывает их. Перенос этих операций в Россию позволяет выпускать действительно отечественные продукты, отвечающие актуальным запросам со стороны заказчиков из корпоративного и госсектора", - приводит пресс-служба слова главного исполнительного директора Fplus Михаила Волкова.
"Технополис GS" - крупнейший в России частный инновационный кластер, флагманский инвестиционный проект холдинга GS Group. Он расположен в городе Гусеве Калининградской области. Инвестиции в проект превышают 10 миллиардов рублей, площадь развиваемой территории - 230 гектаров. В состав кластера входят производственная зона, жилой квартал и креативное пространство.
Ключевые направления производства - микроэлектроника и потребительская электроника. Здесь разрабатывают и массово выпускают первые российские SSD (solid-state drive, твердотельные накопители) и уникальные для отечественного рынка микропроцессоры, ведут разработки в области светодиодов, решений в сфере умного дома и умного города.
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 25.09.2024
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ЭкономикаРОССИЯсмартфоныимпортозамещение
 
 
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