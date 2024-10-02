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"Сахалин-2" сохранит все долгосрочные контракты на экспорт СПГ

"Сахалин-2" сохранит все долгосрочные контракты на экспорт СПГ - 02.10.2024, ПРАЙМ

"Сахалин-2" сохранит все долгосрочные контракты на экспорт СПГ

Структура экспорта сжиженного природного газа (СПГ – ред.) с "Сахалина-2" с 2022 года частично поменялась, но все долгосрочные контракты сохраняются, сказал на... | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T12:01+0300

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2024-10-02T12:01+0300

энергетика

россия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 окт – ПРАЙМ. Структура экспорта сжиженного природного газа (СПГ – ред.) с "Сахалина-2" с 2022 года частично поменялась, но все долгосрочные контракты сохраняются, сказал на Дальневосточном энергетическом форуме "Нефть и газ Сахалина" коммерческий директор оператора проекта – ООО "Сахалинская энергия" - Андрей Охоткин. "С 2022 года она частично поменялась. Мы нарастили поставки спотовых партий в Китай", – сказал он журналистам, отвечая на вопрос об изменении структуры поставок СПГ на экспорт в последние годы. "Мы сохраняем все наши долгосрочные контракты, поэтому продолжаем поставлять основные объемы в Японию. Хороший объем в (Южную – ред.) Корею, как соответствует нашим контрактам. И основные объемы спота поступают в Китай, с которым установили очень тесные отношения", – добавил Охоткин. "Сахалин-2" – нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа: Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Построенная инфраструктура включает три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод сжижения газа. Крупнейший акционер проекта – "Газпром" с 77,5%, японским Mitsui и Mitsubishi принадлежит по 12,5% и 10% соответственно. 28-й Дальневосточный энергетический форум "Нефть и газ Сахалина" проходит в Южно-Сахалинске 2–4 октября. Участие в нем принимают 138 компаний, в том числе из Китая и Индии.

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