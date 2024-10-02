https://1prime.ru/20241002/spg-851912786.html
"Сахалин-2" сохранит все долгосрочные контракты на экспорт СПГ
"Сахалин-2" сохранит все долгосрочные контракты на экспорт СПГ - 02.10.2024, ПРАЙМ
"Сахалин-2" сохранит все долгосрочные контракты на экспорт СПГ
Структура экспорта сжиженного природного газа (СПГ – ред.) с "Сахалина-2" с 2022 года частично поменялась, но все долгосрочные контракты сохраняются, сказал на... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T12:01+0300
2024-10-02T12:01+0300
2024-10-02T12:01+0300
энергетика
россия
спг
https://cdnn.1prime.ru/img/83936/37/839363764_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_31b7df8b9adb9e04d47728d4b2d611df.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 окт – ПРАЙМ. Структура экспорта сжиженного природного газа (СПГ – ред.) с "Сахалина-2" с 2022 года частично поменялась, но все долгосрочные контракты сохраняются, сказал на Дальневосточном энергетическом форуме "Нефть и газ Сахалина" коммерческий директор оператора проекта – ООО "Сахалинская энергия" - Андрей Охоткин. "С 2022 года она частично поменялась. Мы нарастили поставки спотовых партий в Китай", – сказал он журналистам, отвечая на вопрос об изменении структуры поставок СПГ на экспорт в последние годы. "Мы сохраняем все наши долгосрочные контракты, поэтому продолжаем поставлять основные объемы в Японию. Хороший объем в (Южную – ред.) Корею, как соответствует нашим контрактам. И основные объемы спота поступают в Китай, с которым установили очень тесные отношения", – добавил Охоткин. "Сахалин-2" – нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа: Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Построенная инфраструктура включает три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод сжижения газа. Крупнейший акционер проекта – "Газпром" с 77,5%, японским Mitsui и Mitsubishi принадлежит по 12,5% и 10% соответственно. 28-й Дальневосточный энергетический форум "Нефть и газ Сахалина" проходит в Южно-Сахалинске 2–4 октября. Участие в нем принимают 138 компаний, в том числе из Китая и Индии.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83936/37/839363764_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_4d182253133b52a2b187b94f3764ae3b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, спг
"Сахалин-2" сохранит все долгосрочные контракты на экспорт СПГ
Охоткин: "Сахалин-2" сохраняет все долгосрочные контракты на экспорт СПГ
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 окт – ПРАЙМ. Структура экспорта сжиженного природного газа (СПГ – ред.) с "Сахалина-2" с 2022 года частично поменялась, но все долгосрочные контракты сохраняются, сказал на Дальневосточном энергетическом форуме "Нефть и газ Сахалина" коммерческий директор оператора проекта – ООО "Сахалинская энергия" - Андрей Охоткин.
"С 2022 года она частично поменялась. Мы нарастили поставки спотовых партий в Китай", – сказал он журналистам, отвечая на вопрос об изменении структуры поставок СПГ на экспорт в последние годы.
"Мы сохраняем все наши долгосрочные контракты, поэтому продолжаем поставлять основные объемы в Японию. Хороший объем в (Южную – ред.) Корею, как соответствует нашим контрактам. И основные объемы спота поступают в Китай, с которым установили очень тесные отношения", – добавил Охоткин.
"Сахалин-2" – нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа: Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Построенная инфраструктура включает три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод сжижения газа.
Крупнейший акционер проекта – "Газпром" с 77,5%, японским Mitsui и Mitsubishi принадлежит по 12,5% и 10% соответственно.
28-й Дальневосточный энергетический форум "Нефть и газ Сахалина" проходит в Южно-Сахалинске 2–4 октября. Участие в нем принимают 138 компаний, в том числе из Китая и Индии.