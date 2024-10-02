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"Сахалин-2" вышел на стабильный уровень производства СПГ

"Сахалин-2" вышел на стабильный уровень производства СПГ - 02.10.2024, ПРАЙМ

"Сахалин-2" вышел на стабильный уровень производства СПГ

"Сахалин-2" вышел на стабильный уровень производства сжиженного природного газа (СПГ) и придерживается его, исходит из надежности своей работы, заявил... | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T12:04+0300

2024-10-02T12:04+0300

2024-10-02T12:04+0300

энергетика

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 окт - ПРАЙМ. "Сахалин-2" вышел на стабильный уровень производства сжиженного природного газа (СПГ) и придерживается его, исходит из надежности своей работы, заявил коммерческий директор оператора проекта - ООО "Сахалинская энергия" - Андрей Охоткин на Дальневосточном энергетическом форуме "Нефть и газ Сахалина". "Мы вышли на стабильный, хороший уровень, так называемое рациональное производство, и мы его придерживаемся. Мы исходим из надежности производства, из того, чтобы нам в правильном режиме и участки наши лицензионные разрабатывать, и чтобы надежно работало наше оборудование. Исходим из этих базовых принципов", - сказал Охоткин журналистам. А во время выступления на сессии форума он отметил, что производство очень устойчивое, стабильное - с небольшой тенденцией к падению в связи с истощением ресурсов самих лицензионных участков. "Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа: Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Построенная инфраструктура включает три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод сжижения газа. Крупнейший акционер проекта – "Газпром" с 77,5%, японским Mitsui и Mitsubishi принадлежит по 12,5% и 10% соответственно. 28-й Дальневосточный энергетический форум "Нефть и газ Сахалина" проходит в Южно-Сахалинске 2–4 октября. Участие в нем принимают 138 компаний, в том числе из Китая и Индии.

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