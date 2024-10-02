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Захарова указала, к чему привела "роль миротворца" США на Ближнем Востоке - 02.10.2024, ПРАЙМ
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Захарова указала, к чему привела "роль миротворца" США на Ближнем Востоке
Захарова указала, к чему привела "роль миротворца" США на Ближнем Востоке - 02.10.2024, ПРАЙМ
Захарова указала, к чему привела "роль миротворца" США на Ближнем Востоке
Миротворческие действия Вашингтона в палестино-израильском конфликте снова лишь поспособствовали эскалации конфликта, рассказала официальный представитель... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T09:02+0300
2024-10-02T09:02+0300
политика
мария захарова
израиль
иран
сша
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Миротворческие действия Вашингтона в палестино-израильском конфликте снова лишь поспособствовали эскалации конфликта, рассказала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. "Если бы за последние месяцы, год, были расставлены все точки над "i", когда одни бы назвали противников других, США сказали бы, что будут противодействовать определённой стороне или государству, что не берут на себя роль посредника, что они будут заниматься именно силовым решением - это был бы один разговор. Но они пришли с ролью миротворца. И эта роль миротворца вновь пододвинула теперь уже и этот регион к обрыву", - объяснила Захарова в эфире радио Sputnik. Ранее стало известно, что Иран выпустил по Израилю около 400 ракет. Пресс-служба израильской армии сообщила, что многие ракеты были перехвачены. В социальных сетях распространяются кадры, на которых запечатлены падения ракет в разных районах страны.
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мария захарова, израиль, иран, сша
Политика, Мария Захарова, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, США
09:02 02.10.2024
 
Захарова указала, к чему привела "роль миротворца" США на Ближнем Востоке

Захарова: роль США как миротворца на Ближнем Востоке пододвинула регион к обрыву

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВЭФ-2024. ДВФУ: 125 лет подготовки кадров для развития отношений России и стран Азии
ВЭФ-2024. ДВФУ: 125 лет подготовки кадров для развития отношений России и стран Азии - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Миротворческие действия Вашингтона в палестино-израильском конфликте снова лишь поспособствовали эскалации конфликта, рассказала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
"Если бы за последние месяцы, год, были расставлены все точки над "i", когда одни бы назвали противников других, США сказали бы, что будут противодействовать определённой стороне или государству, что не берут на себя роль посредника, что они будут заниматься именно силовым решением - это был бы один разговор. Но они пришли с ролью миротворца. И эта роль миротворца вновь пододвинула теперь уже и этот регион к обрыву", - объяснила Захарова в эфире радио Sputnik.
Ранее стало известно, что Иран выпустил по Израилю около 400 ракет. Пресс-служба израильской армии сообщила, что многие ракеты были перехвачены. В социальных сетях распространяются кадры, на которых запечатлены падения ракет в разных районах страны.
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