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В ЦБ признали, что повышение ключевой ставки должно было произойти раньше
В ЦБ признали, что повышение ключевой ставки должно было произойти раньше - 02.10.2024, ПРАЙМ
В ЦБ признали, что повышение ключевой ставки должно было произойти раньше
Текущая инфляция показывает, что Банку России надо было ужесточать денежно-кредитную политику раньше и быстрее, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин на заседании... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T12:08+0300
2024-10-02T12:08+0300
2024-10-02T12:16+0300
банк россии
ставка
инфляция
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Текущая инфляция показывает, что Банку России надо было ужесточать денежно-кредитную политику раньше и быстрее, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин на заседании рабочей группы комитета Госдумы по финансовому рынку. "Решения по ключевой ставке, принятые в течение прошлой осени - первом-втором квартале этого года, влияют на инфляцию сейчас. То, что инфляция до сих пор не 4%, показывает, что нам надо было действовать более решительно и ужесточать денежно-кредитную политику раньше и быстрее", - сказал он. После этого глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков спросил: "Может, поднять надо повыше, а то 19%?" "Совет директоров допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании", - напомнил Заботкин. Регулятор с конца 2023 года сохранял ключевую ставку на уровне 16% годовых, в июле этого года на фоне разогнавшейся инфляции повысил ее сразу на 2 процентных пункта - до 18% годовых, а в сентябре – еще на 1 п.п., до 19%. При этом в сентябре ЦБ заявил, что допускает возможность дальнейшего повышения ставки на ближайшем заседании, то есть в октябре. По последним данным Минэкономразвития, инфляция в России на 23 сентября составила 8,59% в годовом выражении.
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ставка, инфляция
Банк России, ставка, инфляция
В ЦБ признали, что повышение ключевой ставки должно было произойти раньше
Заботкин: инфляция показывает, что ЦБ РФ надо было поднимать ставку раньше и быстрее
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Текущая инфляция показывает, что Банку России надо было ужесточать денежно-кредитную политику раньше и быстрее, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин на заседании рабочей группы комитета Госдумы по финансовому рынку.
"Решения по ключевой ставке, принятые в течение прошлой осени - первом-втором квартале этого года, влияют на инфляцию сейчас. То, что инфляция до сих пор не 4%, показывает, что нам надо было действовать более решительно и ужесточать денежно-кредитную политику раньше и быстрее", - сказал он.
После этого глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков спросил: "Может, поднять надо повыше, а то 19%?"
"Совет директоров допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании", - напомнил Заботкин.
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Регулятор с конца 2023 года сохранял ключевую ставку на уровне 16% годовых, в июле этого года на фоне разогнавшейся инфляции повысил ее сразу на 2 процентных пункта - до 18% годовых, а в сентябре – еще на 1 п.п., до 19%. При этом в сентябре ЦБ заявил, что допускает возможность дальнейшего повышения ставки на ближайшем заседании, то есть в октябре.
По последним данным Минэкономразвития, инфляция в России на 23 сентября составила 8,59% в годовом выражении.