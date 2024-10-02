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СК возбудил дело против создателей платежной системы UAPS и биржи Cryptex
СК возбудил дело против создателей платежной системы UAPS и биржи Cryptex - 02.10.2024, ПРАЙМ
СК возбудил дело против создателей платежной системы UAPS и биржи Cryptex
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex, сообщила официальный... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T15:55+0300
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.Главным следственным управлением СК России по г. Москве по материалам, представленным БСТМ МВД России, возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 1, 2 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), части 3 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации), части 2 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), пункты "а", "б" части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность)", - отметила Петренко.Кроме того, в Москву были доставлены 96 подозреваемых, с которыми проводятся следственные действия.По информации Петренко, фигуранты дела о Cryptex действовали с 2013 года, и на 2023 год их доход от преступной деятельности составил 3,7 миллиарда рублей. Главными клиентами компании были хакеры и киберпреступники, легализовавшие свои преступные доходы через эти сервисы. Следствие установило, что в 2023 году оборот денежных средств, связанных с деятельностью преступного сообщества, превысил 112 миллиардов рублей.
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россия, ск, суд
СК возбудил дело против создателей платежной системы UAPS и биржи Cryptex
СК РФ: дело завели против создателей платежной системы UAPS и биржи Cryptex
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Главным следственным управлением СК России по г. Москве по материалам, представленным БСТМ МВД России, возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 1, 2 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), части 3 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации), части 2 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), пункты "а", "б" части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность)", - отметила Петренко.
Кроме того, в Москву были доставлены 96 подозреваемых, с которыми проводятся следственные действия.
По информации Петренко, фигуранты дела о Cryptex действовали с 2013 года, и на 2023 год их доход от преступной деятельности составил 3,7 миллиарда рублей. Главными клиентами компании были хакеры и киберпреступники, легализовавшие свои преступные доходы через эти сервисы. Следствие установило, что в 2023 году оборот денежных средств, связанных с деятельностью преступного сообщества, превысил 112 миллиардов рублей.
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