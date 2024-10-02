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НАТО не сможет разорвать историческую связь РФ и Турции, считает эксперт - 02.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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НАТО не сможет разорвать историческую связь РФ и Турции, считает эксперт
НАТО не сможет разорвать историческую связь РФ и Турции, считает эксперт - 02.10.2024, ПРАЙМ
НАТО не сможет разорвать историческую связь РФ и Турции, считает эксперт
Турция не может разорвать отношения с Москвой по требованию Североатлантического альянса, поэтому Запад усиливает санкционное давление на Анкару, заявил РИА... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T05:42+0300
2024-10-02T05:42+0300
экономика
турция
россия
отношения
банки
санкции против рф
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АНКАРА, 2 окт – ПРАЙМ. Турция не может разорвать отношения с Москвой по требованию Североатлантического альянса, поэтому Запад усиливает санкционное давление на Анкару, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель, главный редактор сайта экономических новостей tclira.com Тайлан Беюкшахин. Турецкие банки испытывают усиленное давление со стороны США из-за операций с Россией и регулярно получают предупреждения о необходимости строжайшего контроля источников переводимых средств, сообщал ранее РИА Новости информированный источник на местном финансовом рынке. Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов сообщал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов. "С начала конфликта на Украине Турция проводит сбалансированную политику. Она не разорвала связи с Россией, как это сделали союзники Анкары на Западе. Потому что между Россией и Турцией существует глубокая историческая связь. Эта связь не может быть разорвана по требованию Запада или НАТО. Зная это, западные страны оказывают давление на Турцию с помощью экономических санкций. Они хотят, чтобы Турция сократила торговлю с Россией", - объяснил эксперт. Он также подчеркнул, что антироссийские санкции Запада оказывают значительное влияние на турецкую экономику.
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турция, россия, отношения, банки, санкции против рф
Экономика, ТУРЦИЯ, РОССИЯ, отношения, Банки, санкции против РФ
05:42 02.10.2024
 
НАТО не сможет разорвать историческую связь РФ и Турции, считает эксперт

Беюкшахин: историческую связь РФ и Турции нельзя разорвать по требованию НАТО

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкРоссия и Турция
Россия и Турция
© Пресс-служба МИД РФ
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АНКАРА, 2 окт – ПРАЙМ. Турция не может разорвать отношения с Москвой по требованию Североатлантического альянса, поэтому Запад усиливает санкционное давление на Анкару, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель, главный редактор сайта экономических новостей tclira.com Тайлан Беюкшахин.
Турецкие банки испытывают усиленное давление со стороны США из-за операций с Россией и регулярно получают предупреждения о необходимости строжайшего контроля источников переводимых средств, сообщал ранее РИА Новости информированный источник на местном финансовом рынке. Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов сообщал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов.
"С начала конфликта на Украине Турция проводит сбалансированную политику. Она не разорвала связи с Россией, как это сделали союзники Анкары на Западе. Потому что между Россией и Турцией существует глубокая историческая связь. Эта связь не может быть разорвана по требованию Запада или НАТО. Зная это, западные страны оказывают давление на Турцию с помощью экономических санкций. Они хотят, чтобы Турция сократила торговлю с Россией", - объяснил эксперт.
Он также подчеркнул, что антироссийские санкции Запада оказывают значительное влияние на турецкую экономику.
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