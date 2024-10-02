https://1prime.ru/20241002/tailand-851930314.html
В оппозиции Таиланда высказались о планах по вступлению страны в БРИКС
В оппозиции Таиланда высказались о планах по вступлению страны в БРИКС - 02.10.2024, ПРАЙМ
В оппозиции Таиланда высказались о планах по вступлению страны в БРИКС
Депутат парламента и одна из лидеров главной в Таиланде парламентской оппозиционной Народной партии Сириканья Тансакун и экс-премьер Таиланда, бывший лидер... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T22:09+0300
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БАНГКОК, 2 окт – ПРАЙМ. Депутат парламента и одна из лидеров главной в Таиланде парламентской оппозиционной Народной партии Сириканья Тансакун и экс-премьер Таиланда, бывший лидер старейшей в стране Демократической партии, оппозиционный депутат парламента Апхисит Ветчачива встретились в среду с зарубежными журналистами, аккредитованными в Бангкоке. Политики ответили, в том числе, на вопросы о своей позиции по инициированным правящей коалицией планам Таиланда по вступлению в БРИКС. По словам Тансакун, кабмин страны старается диверсифицировать участие в международных объединениях и организациях. Она отметила, что БРИКС является достаточно неформальным объединением без каких-либо жестких рамок, соглашений о свободной торговле или иных подобных договоренностей."Тем не менее, мы конечно, вступая в БРИКС, войдем в какие-то двусторонние соглашения (со странами БРИКС — ред.) и сможем таким образом открыть для себя новые рынки в странах объединения", — сказала она. Ветчачива считает, что планы кабмина Таиланда по вступлению в БРИКС продиктованы прежде всего тем, что сейчас есть серьезный риск дальнейшего роста геополитической напряженности, которая влечет за собой дальнейшее ослабление и разрыв цепочек поставок. Он добавил, что больше и больше товаров будут классифицироваться как имеющие значение для безопасности, при этом для Таиланда существует опасность потери рынков на обеих сторонах геополитического соперничества."Тем не менее, я не удивлюсь, если Таиланд в результате вступит и в БРИКС и в Организацию экономического сотрудничества и развития и продолжит присущее ему балансирование между двумя сторонами", — сказал он. По окончании встречи Ветчачива заявил агентству РИА Новости, что, по его мнению, кабмин Таиланда, объявивший одной из главных задач вступление страны в БРИКС наведение мостов между Глобальным Югом и Глобальным Севером, а также между разными странами Глобального Юга, основанное на дружеских отношениях Таиланда со всеми мировыми державами и многолетнем опыте "строительства мостов", имеющемся у таиландской дипломатии, может с той или иной степенью успеха осуществить эту идею. Вместе с тем Ветчачива полагает, что лучше наводить мосты между мировыми державами через механизмы Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в которой Таиланд является страной-членом и сооснователем, включая механизм Восточноазиатского саммита, на котором представлены все мировые державы. Он пояснил, что для этого требуется, с одной стороны, укреплять центральность АСЕАН в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а с другой – укреплять как роль Таиланда в региональном блоке, так и единство самого блока. В АСЕАН высок уровень единства и солидарности, однако он еще не достиг таких высот, каких мог бы достигнуть при наличии воли к этому у стран-членов, добавил политик. "Пока мы видим, например, что страны АСЕАН не голосуют единым блоком в ООН, предпочитая при голосовании принимать собственные решения", заключил Ветчачива. В состав АСЕАН входят Таиланд, Малайзия, Индонезия, Сингапур, Бруней, Филиппины, Вьетнам, Лаос, Камбоджа и Мьянма. Из числа стран-членов АСЕАН желание вступить в БРИКС высказали Таиланд, Индонезия, Вьетнам и Малайзия.
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брикс, расширение брикс, таиланд
Экономика, БРИКС, расширение БРИКС, ТАИЛАНД
В оппозиции Таиланда высказались о планах по вступлению страны в БРИКС
Ветчачива: планы Таиланда по БРИКС вызваны риском роста напряженности в мире
БАНГКОК, 2 окт – ПРАЙМ. Депутат парламента и одна из лидеров главной в Таиланде парламентской оппозиционной Народной партии Сириканья Тансакун и экс-премьер Таиланда, бывший лидер старейшей в стране Демократической партии, оппозиционный депутат парламента Апхисит Ветчачива встретились в среду с зарубежными журналистами, аккредитованными в Бангкоке. Политики ответили, в том числе, на вопросы о своей позиции по инициированным правящей коалицией планам Таиланда по вступлению в БРИКС.
По словам Тансакун, кабмин страны старается диверсифицировать участие в международных объединениях и организациях. Она отметила, что БРИКС является достаточно неформальным объединением без каких-либо жестких рамок, соглашений о свободной торговле или иных подобных договоренностей.
"Тем не менее, мы конечно, вступая в БРИКС, войдем в какие-то двусторонние соглашения (со странами БРИКС — ред.) и сможем таким образом открыть для себя новые рынки в странах объединения", — сказала она.
Ветчачива считает, что планы кабмина Таиланда по вступлению в БРИКС продиктованы прежде всего тем, что сейчас есть серьезный риск дальнейшего роста геополитической напряженности, которая влечет за собой дальнейшее ослабление и разрыв цепочек поставок. Он добавил, что больше и больше товаров будут классифицироваться как имеющие значение для безопасности, при этом для Таиланда существует опасность потери рынков на обеих сторонах геополитического соперничества.
"Тем не менее, я не удивлюсь, если Таиланд в результате вступит и в БРИКС и в Организацию экономического сотрудничества и развития и продолжит присущее ему балансирование между двумя сторонами", — сказал он.
По окончании встречи Ветчачива заявил агентству РИА Новости, что, по его мнению, кабмин Таиланда, объявивший одной из главных задач вступление страны в БРИКС наведение мостов между Глобальным Югом и Глобальным Севером, а также между разными странами Глобального Юга, основанное на дружеских отношениях Таиланда со всеми мировыми державами и многолетнем опыте "строительства мостов", имеющемся у таиландской дипломатии, может с той или иной степенью успеха осуществить эту идею.
Вместе с тем Ветчачива полагает, что лучше наводить мосты между мировыми державами через механизмы Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в которой Таиланд является страной-членом и сооснователем, включая механизм Восточноазиатского саммита, на котором представлены все мировые державы. Он пояснил, что для этого требуется, с одной стороны, укреплять центральность АСЕАН в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а с другой – укреплять как роль Таиланда в региональном блоке, так и единство самого блока.
В АСЕАН высок уровень единства и солидарности, однако он еще не достиг таких высот, каких мог бы достигнуть при наличии воли к этому у стран-членов, добавил политик.
"Пока мы видим, например, что страны АСЕАН не голосуют единым блоком в ООН, предпочитая при голосовании принимать собственные решения", заключил Ветчачива.
В состав АСЕАН входят Таиланд, Малайзия, Индонезия, Сингапур, Бруней, Филиппины, Вьетнам, Лаос, Камбоджа и Мьянма. Из числа стран-членов АСЕАН желание вступить в БРИКС высказали Таиланд, Индонезия, Вьетнам и Малайзия.
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