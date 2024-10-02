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"Ъ": Pony Express поднимет цены на услуги на 20% - 02.10.2024, ПРАЙМ
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"Ъ": Pony Express поднимет цены на услуги на 20%
"Ъ": Pony Express поднимет цены на услуги на 20% - 02.10.2024, ПРАЙМ
"Ъ": Pony Express поднимет цены на услуги на 20%
Гендиректор компании Pony Express Марья Дей рассказала, что логистический оператор намерен поднять цены на услуги на 20 процентов до конца текущего года. Об... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T09:25+0300
2024-10-02T09:25+0300
экономика
доставка товаров
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Гендиректор компании Pony Express Марья Дей рассказала, что логистический оператор намерен поднять цены на услуги на 20 процентов до конца текущего года. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ"."Мы больше не можем сдерживать рост зарплат персоналу",— объяснила гендиректор.Она добавила, что в условиях давления роста зарплат и серьезного кадрового дефицита бизнес не может ограничиться небольшим повышением выплат работникам. Так, уточнила Дей, оператор уже предлагал увеличить заработную плату комплектовщиков на 10%, однако большой выбор на рынке труда позволяет работникам даже в таких условиях находить лучшие варианты.Помимо этого, уточнила директор, на ценовую политику оказывает давление дефицит складов. Это напрямую влияет на пропускную способность распределительных пунктов и скорость обработки заказов.
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доставка товаров, рост цен, россия
Экономика, доставка товаров, рост цен, РОССИЯ
09:25 02.10.2024
 
"Ъ": Pony Express поднимет цены на услуги на 20%

Дей: Pony Express поднимет тарифы на 20% к концу 2024 года

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкПодача документов на получение шенгенских виз
Подача документов на получение шенгенских виз - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Гендиректор компании Pony Express Марья Дей рассказала, что логистический оператор намерен поднять цены на услуги на 20 процентов до конца текущего года. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".
"Мы больше не можем сдерживать рост зарплат персоналу",— объяснила гендиректор.
Она добавила, что в условиях давления роста зарплат и серьезного кадрового дефицита бизнес не может ограничиться небольшим повышением выплат работникам. Так, уточнила Дей, оператор уже предлагал увеличить заработную плату комплектовщиков на 10%, однако большой выбор на рынке труда позволяет работникам даже в таких условиях находить лучшие варианты.
Помимо этого, уточнила директор, на ценовую политику оказывает давление дефицит складов. Это напрямую влияет на пропускную способность распределительных пунктов и скорость обработки заказов.
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