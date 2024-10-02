https://1prime.ru/20241002/tarif-851907703.html
"Ъ": Pony Express поднимет цены на услуги на 20%
"Ъ": Pony Express поднимет цены на услуги на 20% - 02.10.2024, ПРАЙМ
"Ъ": Pony Express поднимет цены на услуги на 20%
Гендиректор компании Pony Express Марья Дей рассказала, что логистический оператор намерен поднять цены на услуги на 20 процентов до конца текущего года. Об... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T09:25+0300
2024-10-02T09:25+0300
2024-10-02T09:25+0300
экономика
доставка товаров
рост цен
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83802/34/838023447_0:0:3105:1748_1920x0_80_0_0_39631fa16f70208a5634988c1cfdbeff.jpg
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Гендиректор компании Pony Express Марья Дей рассказала, что логистический оператор намерен поднять цены на услуги на 20 процентов до конца текущего года. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ"."Мы больше не можем сдерживать рост зарплат персоналу",— объяснила гендиректор.Она добавила, что в условиях давления роста зарплат и серьезного кадрового дефицита бизнес не может ограничиться небольшим повышением выплат работникам. Так, уточнила Дей, оператор уже предлагал увеличить заработную плату комплектовщиков на 10%, однако большой выбор на рынке труда позволяет работникам даже в таких условиях находить лучшие варианты.Помимо этого, уточнила директор, на ценовую политику оказывает давление дефицит складов. Это напрямую влияет на пропускную способность распределительных пунктов и скорость обработки заказов.
https://1prime.ru/20241002/vtb-851907441.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83802/34/838023447_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_d105debc77ddda81b5008aa8fb1c783e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
доставка товаров, рост цен, россия
Экономика, доставка товаров, рост цен, РОССИЯ
"Ъ": Pony Express поднимет цены на услуги на 20%
Дей: Pony Express поднимет тарифы на 20% к концу 2024 года
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ.
Гендиректор компании Pony Express Марья Дей рассказала, что логистический оператор намерен поднять цены на услуги на 20 процентов до конца текущего года. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ
".
"Мы больше не можем сдерживать рост зарплат персоналу",— объяснила гендиректор.
Она добавила, что в условиях давления роста зарплат и серьезного кадрового дефицита бизнес не может ограничиться небольшим повышением выплат работникам. Так, уточнила Дей, оператор уже предлагал увеличить заработную плату комплектовщиков на 10%, однако большой выбор на рынке труда позволяет работникам даже в таких условиях находить лучшие варианты.
Помимо этого, уточнила директор, на ценовую политику оказывает давление дефицит складов. Это напрямую влияет на пропускную способность распределительных пунктов и скорость обработки заказов.
РБК: ВТБ запретил гражданам оформлять более одной кредитной карты