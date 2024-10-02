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TotalEnergies ожидает избытка предложения СПГ на мировом рынке
TotalEnergies ожидает избытка предложения СПГ на мировом рынке - 02.10.2024, ПРАЙМ
TotalEnergies ожидает избытка предложения СПГ на мировом рынке
Французская TotalEnergies ожидает, что избыток предложения сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке сформируется не в 2026 году, как предполагается в... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T17:46+0300
2024-10-02T17:46+0300
2024-10-02T17:47+0300
энергетика
спг
мировой рынок спг
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Французская TotalEnergies ожидает, что избыток предложения сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке сформируется не в 2026 году, как предполагается в отрасли, а в 2027 году, заявил глава компании Патрик Пуянне. "Мы сделали расчеты. В 2027-2030 годах мы ожидаем дополнительные 50 миллионов тонн новых мощностей в год", - сказал Пуянне, выступая с презентацией на Дне инвестора. "Я знаю, что идут дискуссии по поводу 2026 года, но это только 25 миллионов тонн СПГ от новых мощностей, которые я ожидаю. Все же это будет в 2027-2029 годах", - поделился глава компании прогнозом по перепроизводству СПГ. Он также добавил, что, наблюдая за деятельностью конкурентов, TotalEnergies сейчас отмечает задержки в производстве СПГ, а не его ускоренное развитие.
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спг, мировой рынок спг, totalenergies
Энергетика, СПГ, мировой рынок СПГ, TotalEnergies
TotalEnergies ожидает избытка предложения СПГ на мировом рынке
TotalEnergies ожидает избытка предложения СПГ на мировом рынке в 2027 году
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Французская TotalEnergies ожидает, что избыток предложения сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке сформируется не в 2026 году, как предполагается в отрасли, а в 2027 году, заявил глава компании Патрик Пуянне.
"Мы сделали расчеты. В 2027-2030 годах мы ожидаем дополнительные 50 миллионов тонн новых мощностей в год", - сказал Пуянне, выступая с презентацией на Дне инвестора.
"Я знаю, что идут дискуссии по поводу 2026 года, но это только 25 миллионов тонн СПГ от новых мощностей, которые я ожидаю. Все же это будет в 2027-2029 годах", - поделился глава компании прогнозом по перепроизводству СПГ.
Он также добавил, что, наблюдая за деятельностью конкурентов, TotalEnergies сейчас отмечает задержки в производстве СПГ, а не его ускоренное развитие.
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