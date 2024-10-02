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ЦБ ввел требования к депозитариям для обособления российских ценных бумаг - 02.10.2024, ПРАЙМ
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Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20241002/tsb-851921754.html
ЦБ ввел требования к депозитариям для обособления российских ценных бумаг
ЦБ ввел требования к депозитариям для обособления российских ценных бумаг - 02.10.2024, ПРАЙМ
ЦБ ввел требования к депозитариям для обособления российских ценных бумаг
Банк России установил требования к депозитариям и регистраторам при обособлении российских ценных бумаг и обязывает их утвердить внутренний документ,... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T17:08+0300
2024-10-02T17:08+0300
банк россии
россия
депозитарии
ценные бумаги
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Банк России установил требования к депозитариям и регистраторам при обособлении российских ценных бумаг и обязывает их утвердить внутренний документ, регламентирующий процедуры ведения обособленного учета и проверку документов, рассказали РИА Новости в пресс-службе Банка России. "Решение совета директоров принято для реализации положений Указа № 138 (с учетом внесенных 9 сентября 2024 года изменений). Указом предусмотрено, что требования к деятельности депозитариев и регистраторов при ведении обособленного учета российских ценных бумаг, еврооблигаций и замещающих облигаций устанавливаются советом директоров Банка России", - отметили в пресс-службе. Установленные решением от 30 сентября требования схожи с требованиями ранее действовавших предписаний и направлены на обеспечение депозитариями и регистраторами надлежащего контроля за соблюдением требований Указа № 138, уточняют в ЦБ. "Решение также предусматривает обязательный обмен информацией между депозитариями (депозитариями и регистраторами) о необходимости обеспечения обособленного учета при проведении операций с ценными бумагами, вводит обязанность для учетных институтов хранить документы и сведения, предоставленные клиентами. Также депозитарии и регистраторы должны утвердить внутренний документ, регламентирующий процедуры ведения обособленного учета и проверку документов", - сказали в пресс-службе.
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россия, депозитарии, ценные бумаги
Банк России, РОССИЯ, депозитарии, ценные бумаги
17:08 02.10.2024
 
ЦБ ввел требования к депозитариям для обособления российских ценных бумаг

ЦБ установил требования к депозитариям для обособления российских ценных бумаг

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание ЦБ РФ
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Банк России установил требования к депозитариям и регистраторам при обособлении российских ценных бумаг и обязывает их утвердить внутренний документ, регламентирующий процедуры ведения обособленного учета и проверку документов, рассказали РИА Новости в пресс-службе Банка России.
"Решение совета директоров принято для реализации положений Указа № 138 (с учетом внесенных 9 сентября 2024 года изменений). Указом предусмотрено, что требования к деятельности депозитариев и регистраторов при ведении обособленного учета российских ценных бумаг, еврооблигаций и замещающих облигаций устанавливаются советом директоров Банка России", - отметили в пресс-службе.
Установленные решением от 30 сентября требования схожи с требованиями ранее действовавших предписаний и направлены на обеспечение депозитариями и регистраторами надлежащего контроля за соблюдением требований Указа № 138, уточняют в ЦБ.
"Решение также предусматривает обязательный обмен информацией между депозитариями (депозитариями и регистраторами) о необходимости обеспечения обособленного учета при проведении операций с ценными бумагами, вводит обязанность для учетных институтов хранить документы и сведения, предоставленные клиентами. Также депозитарии и регистраторы должны утвердить внутренний документ, регламентирующий процедуры ведения обособленного учета и проверку документов", - сказали в пресс-службе.
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
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Банк РоссииРОССИЯдепозитарииценные бумаги
 
 
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