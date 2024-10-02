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ЦБ ввел требования к депозитариям для обособления российских ценных бумаг

ЦБ ввел требования к депозитариям для обособления российских ценных бумаг - 02.10.2024, ПРАЙМ

ЦБ ввел требования к депозитариям для обособления российских ценных бумаг

Банк России установил требования к депозитариям и регистраторам при обособлении российских ценных бумаг и обязывает их утвердить внутренний документ,... | 02.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-02T17:08+0300

2024-10-02T17:08+0300

2024-10-02T17:08+0300

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россия

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ценные бумаги

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Банк России установил требования к депозитариям и регистраторам при обособлении российских ценных бумаг и обязывает их утвердить внутренний документ, регламентирующий процедуры ведения обособленного учета и проверку документов, рассказали РИА Новости в пресс-службе Банка России. "Решение совета директоров принято для реализации положений Указа № 138 (с учетом внесенных 9 сентября 2024 года изменений). Указом предусмотрено, что требования к деятельности депозитариев и регистраторов при ведении обособленного учета российских ценных бумаг, еврооблигаций и замещающих облигаций устанавливаются советом директоров Банка России", - отметили в пресс-службе. Установленные решением от 30 сентября требования схожи с требованиями ранее действовавших предписаний и направлены на обеспечение депозитариями и регистраторами надлежащего контроля за соблюдением требований Указа № 138, уточняют в ЦБ. "Решение также предусматривает обязательный обмен информацией между депозитариями (депозитариями и регистраторами) о необходимости обеспечения обособленного учета при проведении операций с ценными бумагами, вводит обязанность для учетных институтов хранить документы и сведения, предоставленные клиентами. Также депозитарии и регистраторы должны утвердить внутренний документ, регламентирующий процедуры ведения обособленного учета и проверку документов", - сказали в пресс-службе.

https://1prime.ru/20241002/perevod-851920378.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, депозитарии, ценные бумаги