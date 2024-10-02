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Эксперты выяснили, как конфликт на Ближнем Востоке повлиял на туры в ОАЭ - 02.10.2024, ПРАЙМ
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Эксперты выяснили, как конфликт на Ближнем Востоке повлиял на туры в ОАЭ
Эксперты выяснили, как конфликт на Ближнем Востоке повлиял на туры в ОАЭ - 02.10.2024, ПРАЙМ
Эксперты выяснили, как конфликт на Ближнем Востоке повлиял на туры в ОАЭ
Всплеска аннуляций туров со стороны российских туристов в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) из-за конфликта на Ближнем Востоке не наблюдается, сообщил РИА... | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T13:16+0300
2024-10-02T13:16+0300
туристы
российские туристы
оаэ
ближний восток
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Всплеска аннуляций туров со стороны российских туристов в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) из-за конфликта на Ближнем Востоке не наблюдается, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. "Никакого значительного всплеска аннуляций забронированных туров мы не наблюдаем. Часть вынужденных возвратов вчера, ввиду закрытия воздушного пространства, перевозчиками будут исполнены. В остальном надеемся, что эскалации не произойдет", - сказал Мурадян, отвечая на вопрос о том, не отказываются ли российские туристы от забронированных путевок в ОАЭ из-за конфликта на Ближнем Востоке. "На данный момент аннуляций по забронированным турам в ОАЭ у нас нет. Обращаются туристы с вопросами по поводу задержек или переноса рейсов. Для тех, чьи рейсы были отменены, мы предлагаем альтернативную перевозку", - добавили в пресс-службе туроператора "Русский Экспресс". Росавиация на фоне ударов Ирана по Израилю во вторник рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полетов в воздушном пространстве указанных стран и Ирака, а также в аэропорты этих государств. Российские авиакомпании изменили расписание своих рейсов в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и отменили полеты в Тель-Авив. После анализа обстановки на Ближнем Востоке ведомство рекомендовало авиакомпаниям РФ 2 октября выполнение полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака с 15.30 до 19.00 мск, 3 октября - с 09.00 до 19.00 мск. "Действительно, российские перевозчики частично отменили рейсы. Это касается авиакомпании "Азимут", которая плотно работает по блочной перевозке с туроператорами. Однако воздушное пространство Ирана сейчас уже открыто. Мы пока не ожидаем повышения стоимости перелетов ввиду облета территории, но если надолго сохранится вариант с облетом, то топливный фактор повлияет на стоимость, но не столь значительно, как это можно было ожидать", - добавил Мурадян. "Сейчас сложно прогнозировать, повысится ли стоимость перевозки на те или иные направления в связи с облетом. Это будет зависеть от того, насколько увеличится время в полете. Ожидаем информацию от авиакомпаний", - рассказали в "Русском Экспрессе".
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туристы, российские туристы, оаэ, ближний восток
туристы, российские туристы, ОАЭ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
13:16 02.10.2024
 
Эксперты выяснили, как конфликт на Ближнем Востоке повлиял на туры в ОАЭ

АТОР: конфликт на Ближнем Востоке не привел к всплеску аннуляций туров россиянами в ОАЭ

© Фото : Unsplash/Zalfa ImaniАбу-Даби, ОАЭ
Абу-Даби, ОАЭ - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
© Фото : Unsplash/Zalfa Imani
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Всплеска аннуляций туров со стороны российских туристов в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) из-за конфликта на Ближнем Востоке не наблюдается, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
"Никакого значительного всплеска аннуляций забронированных туров мы не наблюдаем. Часть вынужденных возвратов вчера, ввиду закрытия воздушного пространства, перевозчиками будут исполнены. В остальном надеемся, что эскалации не произойдет", - сказал Мурадян, отвечая на вопрос о том, не отказываются ли российские туристы от забронированных путевок в ОАЭ из-за конфликта на Ближнем Востоке.
"На данный момент аннуляций по забронированным турам в ОАЭ у нас нет. Обращаются туристы с вопросами по поводу задержек или переноса рейсов. Для тех, чьи рейсы были отменены, мы предлагаем альтернативную перевозку", - добавили в пресс-службе туроператора "Русский Экспресс".
Росавиация на фоне ударов Ирана по Израилю во вторник рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полетов в воздушном пространстве указанных стран и Ирака, а также в аэропорты этих государств. Российские авиакомпании изменили расписание своих рейсов в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и отменили полеты в Тель-Авив. После анализа обстановки на Ближнем Востоке ведомство рекомендовало авиакомпаниям РФ 2 октября выполнение полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака с 15.30 до 19.00 мск, 3 октября - с 09.00 до 19.00 мск.
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"Действительно, российские перевозчики частично отменили рейсы. Это касается авиакомпании "Азимут", которая плотно работает по блочной перевозке с туроператорами. Однако воздушное пространство Ирана сейчас уже открыто. Мы пока не ожидаем повышения стоимости перелетов ввиду облета территории, но если надолго сохранится вариант с облетом, то топливный фактор повлияет на стоимость, но не столь значительно, как это можно было ожидать", - добавил Мурадян.
"Сейчас сложно прогнозировать, повысится ли стоимость перевозки на те или иные направления в связи с облетом. Это будет зависеть от того, насколько увеличится время в полете. Ожидаем информацию от авиакомпаний", - рассказали в "Русском Экспрессе".
 
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