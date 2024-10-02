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МЭР порекомендовало не штрафовать туристов при отмене поездок в Иран - 02.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241002/turisty-851924501.html
МЭР порекомендовало не штрафовать туристов при отмене поездок в Иран
МЭР порекомендовало не штрафовать туристов при отмене поездок в Иран - 02.10.2024, ПРАЙМ
МЭР порекомендовало не штрафовать туристов при отмене поездок в Иран
Минэкономразвития РФ рекомендовало турбизнесу не штрафовать туристов, которые решили отменить свои поездки в Иран, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. | 02.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-02T18:05+0300
2024-10-02T18:05+0300
экономика
иран
туристы
туроператоры
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ рекомендовало турбизнесу не штрафовать туристов, которые решили отменить свои поездки в Иран, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. "В связи с обострением положения на Ближнем Востоке Роспосольство рекомендует гражданам Российской Федерации временно, до нормализации ситуации, воздержаться от поездок в Исламскую Республику Иран. Туроператорам и другим участникам туристического рынка Минэкономразвития рекомендует не применять штрафные санкции при отмене поездок, а также при изменении условий предоставления туристических продуктов и услуг", - сообщили в ведомстве. Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на западном берегу реки Иордан. В свою очередь Росавиация после анализа обстановки на Ближнем Востоке рекомендовала авиакомпаниям РФ в среду выполнение полётов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака с 15.30 до 19.00 мск, в четверг - с 09.00 до 19.00 мск.
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иран, туристы, туроператоры
Экономика, ИРАН, туристы, туроператоры
18:05 02.10.2024
 
МЭР порекомендовало не штрафовать туристов при отмене поездок в Иран

МЭР порекомендовало турбизнесу не штрафовать туристов при отмене поездок в Иран

© fotolia.com / aaastocks"Флаг Ирана
Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
© fotolia.com / aaastocks
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ рекомендовало турбизнесу не штрафовать туристов, которые решили отменить свои поездки в Иран, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
"В связи с обострением положения на Ближнем Востоке Роспосольство рекомендует гражданам Российской Федерации временно, до нормализации ситуации, воздержаться от поездок в Исламскую Республику Иран. Туроператорам и другим участникам туристического рынка Минэкономразвития рекомендует не применять штрафные санкции при отмене поездок, а также при изменении условий предоставления туристических продуктов и услуг", - сообщили в ведомстве.
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на западном берегу реки Иордан.
В свою очередь Росавиация после анализа обстановки на Ближнем Востоке рекомендовала авиакомпаниям РФ в среду выполнение полётов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака с 15.30 до 19.00 мск, в четверг - с 09.00 до 19.00 мск.
Авиакомпания Red Wings - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2024
Red Wings с четверга возобновит рейсы из Москвы и Сочи в Тель-Авив
17:59
 
ЭкономикаИРАНтуристытуроператоры
 
 
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